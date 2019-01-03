Tanju Babacan kimdir?
Tanju Babacan, gerek tasarladığı kıyafetler gerekse kendi tarzıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Müzik sektöründe de sahne şovları için Tanju Babacan’ın tasarımları bir hayli rağbet görüyor. Peki, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin kostümlerinde imzası bulunan Tanju Babacan kimdir?
Türk moda tasarımcısı Tanju Babacan, 28 Eylül 1968 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. 7 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İlkokula İstanbul'da başladı. Liseden sonra Mediha Yener Stilistlik ve Modelistlik Kursu'nu bitirdi. 1990 senesinde ilk sergisini henüz öğrencisi olduğu Mediha Yener Stilistlik ve Modelistlik Kursu'nda açtı. 1991 senesinde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından açılan yarışmada erkek tasarımcılar arasında birinci olarak ilk ödülünü Vitali Hakko'nun elinden aldı.
2012 senesinde İstanbul Tasarım Merkezi, Tanju Babacan Moda Programı adı altında 9 öğrenci ile özel bir eğitim programı düzenledi. Hâlihazırda İstanbul'un Teşvikiye semtinde bulunan mağaza ve atölyesinde kişiye özel hizmet vermektedir.
Tanju Babacan, Moda Tasarımcıları Derneği üyesidir. 12 Mart 2013 tarihinde yeni kurduğu "RED BEARD by Tanju Babacan" markası ile Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında ilk hazır giyim koleksiyonunu sundu.
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