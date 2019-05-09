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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
09.05.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirlemişti...Karar çıktı

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Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirlemişti...Karar çıktı

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşusu Kaan Ü.’ye (55), 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Marmaris’in turistik Bozburun Mahallesi’nde 7 Kasım 2017’de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana’nın ’Django’ ve ’Pamuk’ adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu Kaan Ü., geçen yıl kasım ayında jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınmasından sonra ortaya çıkan görüntülerde Kaan Ü.’nün av tüfeğiyle havaya ateş ederek Sivar ve Dirvana çiftini tehdit ettiği ileri sürüldü. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ü., 22 Kasım 2017’de Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Ancak avukatlarının itirazı sonucu sanık Kaan Ü. daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana’nın şikayetçi olduğu Kaan Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tutuksuz sanık Kaan Ü.’nün, Türk Ceza Kanunu’nun 151/2 maddesi kapsamında ’mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi.

1 YIL 7 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün dördüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya Tanem Sivar, eşi Edhem Dirvana, Dirvana ailesinin avukatı Canset Şahinyılmaz, anne Zeynep Dirvana, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları Harika Kocacık ve Handan Bakbak ile Dirvana çiftinin dostları katıldı. Kaan Ü. duruşmaya gelmezken, avukatı hazır bulundu. Hakim, yargılama sonunda sanık Kaan Ü.’ye 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verdi.

’HAYVANLARIN MAL OLMADIĞI VERİLEN KARARLA, MEVZUATLA ANLAŞILDI’

Dirvana ailesinin avukatı Canset Şahinyılmaz, kararın emsal teşkil ettiğini belirterek,ÿ"Zorlu bir süreç vardı. Bu süreçte davanın yakın takipçisi olduk. Yapılan yargılama sürecinde tüm deliller toplandı. Hakim, delilleri inceleyerek suçun sabit olduğunu gördü. Toplamda 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık lehine hiçbir takdir indirimi ve seçenek uygulamadı. Kamu vicdanını rahatlama ve suçta yetkin olan kişinin ıslahı için kararını verdi. Bu karar herkese hayırlı olsun. Umarım bu emsal karar sonrası yasal düzenlemeler vicdana yönelik olur. Aslında bu kadarla da kalmamalıdır. Hayvanların mal olmadığı verilen kararla, mevzuatla anlaşıldı. Yazılacak gerekçeyle daha çok sevineceğimize inanıyorum. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

DİRVANA AİLESİ MUTLULUK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Edhem Dirvana, eşi Tanem Sivar ve annesi Zeynep Dirvana, adliye çıkışında mutluluk gözyaşları döktü. Sunucu Tanem Sivar Dirvana, "Adalet savaşçıları olarak mükemmel bir gün yaşıyoruz. İki yılın sonunda adalet yerini buldu. Bu çok önemli ve kıymetini bileceğimiz bir karardır. Türkiye’ye örnek olacak emsal karar çıktı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan sosyal medya takipçileri, avukatlarımız, medya ve Marmaris halkına teşekkür ederim. Çok mutluyuz, bu duygunun tarifi yok" dedi. Kaan Ü.’nün avukatı ise açıklama yapmadı.

Sivar, kararı sosyal medya hesabından da böyle duyurdu:

"1 yıl 7 ay 20 gün ! Vicdanlarımızı her daim sızlatan “erteleme” yok “para cezasına çevirme” yok. Bu kararın ne denli değerli olduğunu biliyor ve çok teşekkür ediyoruz. Her birinize desteğiniz ve sevginiz için, tüm basına sadece Django ve Pamuk değil, sahipli sahipsiz tüm canlara sahip çıkıp dikkat çektikleri için, bizimle birlikte 1,5 yıldır mücadele veren ve karar açıklandığında bizimle beraber ağlayan muhteşem avukatlarımıza.... Bu karar için çok mutluyuz Django ve Pamuk huzurla uyusun ama tüm hayvanlar için artık çıkması gereken o kanun için aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz! Hep birlikte... Artık hayvanlara zarar vermeden önce durup bir kez daha düşünün bence!"

Tanem Sivarın köpeklerini zehirlemişti...Karar çıktı


 

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