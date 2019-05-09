Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirlemişti...Karar çıktı

Marmaris’in turistik Bozburun Mahallesi’nde 7 Kasım 2017’de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana’nın ’Django’ ve ’Pamuk’ adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu Kaan Ü., geçen yıl kasım ayında jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınmasından sonra ortaya çıkan görüntülerde Kaan Ü.’nün av tüfeğiyle havaya ateş ederek Sivar ve Dirvana çiftini tehdit ettiği ileri sürüldü. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ü., 22 Kasım 2017’de Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Ancak avukatlarının itirazı sonucu sanık Kaan Ü. daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana’nın şikayetçi olduğu Kaan Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tutuksuz sanık Kaan Ü.’nün, Türk Ceza Kanunu’nun 151/2 maddesi kapsamında ’mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi.

1 YIL 7 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün dördüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya Tanem Sivar, eşi Edhem Dirvana, Dirvana ailesinin avukatı Canset Şahinyılmaz, anne Zeynep Dirvana, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları Harika Kocacık ve Handan Bakbak ile Dirvana çiftinin dostları katıldı. Kaan Ü. duruşmaya gelmezken, avukatı hazır bulundu. Hakim, yargılama sonunda sanık Kaan Ü.’ye 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verdi.

’HAYVANLARIN MAL OLMADIĞI VERİLEN KARARLA, MEVZUATLA ANLAŞILDI’

Dirvana ailesinin avukatı Canset Şahinyılmaz, kararın emsal teşkil ettiğini belirterek,ÿ"Zorlu bir süreç vardı. Bu süreçte davanın yakın takipçisi olduk. Yapılan yargılama sürecinde tüm deliller toplandı. Hakim, delilleri inceleyerek suçun sabit olduğunu gördü. Toplamda 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık lehine hiçbir takdir indirimi ve seçenek uygulamadı. Kamu vicdanını rahatlama ve suçta yetkin olan kişinin ıslahı için kararını verdi. Bu karar herkese hayırlı olsun. Umarım bu emsal karar sonrası yasal düzenlemeler vicdana yönelik olur. Aslında bu kadarla da kalmamalıdır. Hayvanların mal olmadığı verilen kararla, mevzuatla anlaşıldı. Yazılacak gerekçeyle daha çok sevineceğimize inanıyorum. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

DİRVANA AİLESİ MUTLULUK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Edhem Dirvana, eşi Tanem Sivar ve annesi Zeynep Dirvana, adliye çıkışında mutluluk gözyaşları döktü. Sunucu Tanem Sivar Dirvana, "Adalet savaşçıları olarak mükemmel bir gün yaşıyoruz. İki yılın sonunda adalet yerini buldu. Bu çok önemli ve kıymetini bileceğimiz bir karardır. Türkiye’ye örnek olacak emsal karar çıktı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan sosyal medya takipçileri, avukatlarımız, medya ve Marmaris halkına teşekkür ederim. Çok mutluyuz, bu duygunun tarifi yok" dedi. Kaan Ü.’nün avukatı ise açıklama yapmadı.

Sivar, kararı sosyal medya hesabından da böyle duyurdu:

"1 yıl 7 ay 20 gün ! Vicdanlarımızı her daim sızlatan “erteleme” yok “para cezasına çevirme” yok. Bu kararın ne denli değerli olduğunu biliyor ve çok teşekkür ediyoruz. Her birinize desteğiniz ve sevginiz için, tüm basına sadece Django ve Pamuk değil, sahipli sahipsiz tüm canlara sahip çıkıp dikkat çektikleri için, bizimle birlikte 1,5 yıldır mücadele veren ve karar açıklandığında bizimle beraber ağlayan muhteşem avukatlarımıza.... Bu karar için çok mutluyuz Django ve Pamuk huzurla uyusun ama tüm hayvanlar için artık çıkması gereken o kanun için aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz! Hep birlikte... Artık hayvanlara zarar vermeden önce durup bir kez daha düşünün bence!"





