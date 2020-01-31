Tan Taşçı'dan coronavirüsüne önlem!

Dünya coronavirüs nedeniyle ayakta. İlk olarak Çin'de görülen daha sonra tüm dünyaya yayılmaya başlayan coronavirüsü paniğe yol açtı.

Konser için Adana'ya giden şarkıcı Tan coronavirüsüne karşı önlem aldı. Bir maske takan ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına, 'son durum budur, özellikle klimalı ortamlara dikkat' notunu yazdı.





