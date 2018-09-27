Tan Taşçı kimdir?
Popçu Tan Taşçı, hakkındaki iddialarla gündeme geldi. Danimarkada yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen diş hekimi Pelin Elecik, popçu Tan Taşçı'nın, özel mesajlar atarak kendisini taciz ettiğini iddia etti. Peki, Tan Taşçı kimdir?
Tan Taşçı, ya da bilinen adıyla Tan, 30 Ekim 1981 tarihinde Hannover Hildesheim'de dünyaya geldi. Selma ve Yusuf Taşçı´nın küçük oğlu olan Tan, ilkokula Ankara Arı Koleji'nde başladı. Lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı.
Daha sonra, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne geçti. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev aldı. Sahne dersleri de alan Tan, "Mürüvetsiz Mürüvet" adlı Türk filminde Türk sinemasının Sultanı Türkân Şoray ile rol aldı. Öğrencilik yıllarında da birçok gece kulübünde ve organizasyonlarda sahne alan Tan, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü çıkardı ve bu albümden yayınladığı slow parçalarla adını duyurdu.
İki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, Tan 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla sevenlerinin beğenisine sundu. Kendi şarkılarının yanında bir de Sezen Aksu ve unutulmaz besteci söz yazarı Onno Tunç eseri "Geçer"e de albümünde yer verdi.
24 Mayıs 2008 tarihinde "Yıldızlar Da Kayar" isimli sözü ve müziği Ferdi Tayfur'a ait olan şarkıyı yeniden yorumladı. 1 Haziran 2009'da ise "İşaret" adlı 4. albümünü çıkardı ve bu albümde de yine Ferdi Tayfur'a ait olan "Sanma Ki" adlı şarkıyı yorumladı.
Sanatçı 2010 yılında Taş Yürek adlı 5. albümünü, 2011 yılında Serdar Ortaç'la beraber seslendirdiği Benim Gibi Olmayacak adlı single yayınlandı. Tan 2012 yılında "İlk" adını taşıyan albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.
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