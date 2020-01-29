Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,
Tamer Karadağlı ile Burak Hakkı 20 yıl sonra buluştu
Burak Hakkı ve Tamer Karadağlı, yıllar sonra bir kitap lansmanında buluştu. İki oyuncu, Ayça Kuru ve Aydın Serdar Kuru kardeşlerin yeni kitaplarını tanıttıkları davete katıldı.
Hakkı, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı, 20 yıl önce yayınlanan “Zehirli Çiçek” adlı dizide kendisini Tamer Karadağlı’nın seslendirdiğini söyledi: “Dizi çok sevilmişti. O günlerde Tamer Karadağlı’nın bana büyük katkısı olmuştu.”
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