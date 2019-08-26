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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım: Tam 23 yıl!

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Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım: Tam 23 yıl!

Oyuncu Janset Paçal, müzisyen-yapımcı Tarkan Gözübüyük'e olan aşkını sosyal medyadan duygusal bir yazıyla kaleme aldı

Paçal, 23 yıldır birlikle olduğu Tarkan Gözübüyük'e olan aşkını şu sözlerle ifade etti;

Tam 23 yıldır,

Hep yanımda olduğun için,

Katılmadığın fikrime dahi saygı duyduğun için,

Verdiğim her kararda beni desteklediğin için,

Herhangi bir emeğimle gurur duyup bunu hep hissettirdiğin için,

En hararetli tartışmamızda dahi geri dönüşü olmayan cümleler kurmadığın için,

Erkekliğini bahane etmeden kocaman sevdiğin ve her daim söylediğin için,

Her zaman onore ettiğin için,

Romantik olduğun için,

Ayağına hizmet beklemediğin için,

Hala "lütfen"siz ricada bulunmadığın için,

El üstünde tuttuğun için,

Hep saygılı olduğun için,

Arabamın kapısını açtığın için,

Gülümsemeni esirgemediğin için,

Birlikte ağlayabildiğimiz için,

Güven verdiğin için,

Güzelin olduğum için,

İşimde de beni desteklediğin için,

Sevgimize emek verdiğin için,

Aşk olduğun için,

Kısaca,

Bu kadar güzel olduğun ve güzel sevdiğin için,

Seni çok seviyorum güzel adam.

Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım: Tam 23 yıl


 

 

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