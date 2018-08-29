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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
29.08.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim

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Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim

Dizi seti çalışanı Özge Ş.’nin tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından oyuncu Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcı soruşturmasını tamamlayarak takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Özge Ş.’nin avukatı Sibel Önder, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek karara itiraz etti. İtiraz talebini değerlendiren hakimlik 14 Ağustos 2018’de görülen duruşmada kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın delillere, oluşa, eylemin niteliğine, ve hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bu kararının kesin olduğunu kaydetti.

Mahkeme kararı sonrası Talat Bulut sessizliğini bozdu. Kendisine iftira atıldığını belirten Bulut sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Mevlana'nın 'dün dünde kaldı ama yarına dair bir şey söylemek lazım' sözünü ben değiştirmeliyim. Dün dünde kalmadı. Bugüne ve yarına dair yeni şeyler söylemek ve uyarılar yapmak gerek. Üzerime haksızca atılan ve mesnetsiz olduğu yargının tüm mercileri tarafından defalarca ispat ve tescil edilen bir iftirayı insanoğluna yakışmayacak bir şekilde bana düşmanlık için pervasızca kullanma çabası içine giren herkesi ama herkesi bugüne kadar hayret ve sükûnetle takip ettim. Hakkıma ortaya atılan yalanın açık bir iftira olduğu yargı tarafından tüm detaylarıyla ortaya konduğu halde bazı linç seviciler kamuoyu nezlinde itibarımı zedelemek için hala çırpınmaya devam ediyor. Onlar artık bilmeliler ki bana atılan bir iftira olduğunu ortaya koyan yargı onların bu açık suç girişimine de kayıtsız kalmayacaktır. Bugünden itibaren gerek yazılı gerekse sözlü olarak yaptıkları açıklamalarla şahsıma karşı karalama kampanyası düzenleyen ve buna ortak olan herkesle ayrı ayrı yargı önünde hesaplaşacağım. Bu vesileyle şahsıma atılan iftiranın ilk gününden yargı tarafından haklı olduğum ortaya konana kadar bundan sonra da desteğini benden esirgemeyecek başta avukatlarım olmak üzere tanıdığım, tanımadığım herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gönderdiğim mesajlara cevap vermeye yetişemediğim binlerce insana buradan şükranlarımı sunuyorum. Baş tacısınız.

 

 

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