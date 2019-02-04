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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
04.02.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Talat Bulut isyan etti: Neden bana iftira attın?

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Talat Bulut’tan Hande Ataizi’ne büyük tepki: ‘Neden iftira attın, 19 yıl boyunca neden bununla beslendin?’

Geçtiğimiz günlerde Ali Eyüboğlu’nun sunduğu Magazin Noteri programına telefonla bağlanan Hande Ataizi çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Talat Bulut tarafından 20 yıl önce film çekimleri için gittiği Van’da taciz edildiğini iddia eden Ataizi bu kez ‘ben öyle bir şey demedim, o haberi gazeteciler yaptı’ açıklamasında bulundu.

Hande Ataizi’nin bu açıklamalarının ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Talat Bulut telefonla bağlandı. Ünlü oyuncu, Hande Ataizi’ne ;  ‘Neden iftira attın, 19 yıl boyunca neden bununla beslendin?’ sözleriyle  tepki gösterdi.

 

İşte Talat Bulut'un açıklamalarından satış başları... 

Bu kişinin söyledikleri üzerinde yorumlar yapıldı, suçlamalar yapıldı.

19 yıl önce iftira atan kişinin ‘hayır ben öyle bir şey söylemedim. Gazeteciler söyledi’ yorumu çok enteresan.

Bu kişinin itiraflarının ardından neden kimse ona ‘neden iftira attınız, 19 yıl boyunca neden bununla beslendiniz?’ diye sormuyor.

Beni suçlayan kişinin bu iftirayı, itiraf etmesi çok önemli. Geçen yıl yine gündeme gelen kişinin de ne yaptığı ortada.

Bir özürle hiçbir şeyi unutamam. 19 yılımı ne geri getirecek?  O zaman evliydim, kızım vardı. Bu iftiralar bizi yıprattı.  Ama ben öyle bir kız yetiştirdim ki, annesi öyle bir kız yetiştirdi ki... Kendi ayakları üzerinde durmasını bilen annesini ve babasını bu itiraflar karşısında sonuna kadar savunan, bir kızımız var.

Ben Hande ile göz göze gelmek istemem. Özrünü de kabul etmem. Ne geri getirebilir 19 yılı, hiçbir şey... Aynı sözlerim geçen yıl iftira atan kız için de geçerli.

Ben 42 yıllık hayatımı meslek ahlakıyla, Talat Bulut ahlakıyla, disipliniyle hayatımda en büyük varlık olan kızıma karşı sorumluluğumla yaşan bir adamım. Bana iftira atan iki kişinin kim nasıl olduğunu lütfen, araştırın. Ben sizin hedefiniz değilim.  Ben tertemiz bir sayfaydım, insanlar bu sayfayı karalamaya başladılar. Karalanıyor muyum? Hayır!

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