“Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım” Burcu Esmersoy ile Demet Akalın arasında gerginlik
Burcu Esmersoy, önceki gün Demet Akalın’ı takipten çıkardı.
Bu durumu fark eden Akalın, Esmersoy’a “Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım” mesajını gönderdi. Esmersoy’dan ise Akalın’a “Bir şey deniyoruz hesap düzeninde. Manasız işler peşindeler yani saçma sapan” yanıtı geldi. Esmersoy’un yanıtından tatmin olmayan Akalın, tepki göstererek “Beni takip etme. Saçma deneylere de alet etme beni!” dedi.
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