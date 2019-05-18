Takipçisinden özür diledi
MÜZİSYEN Hüsnü Arkan’ın Twitter’da bir takipçisiyle yaşadığı polemik, sosyal medyada gündem oldu.
Erkan Oğur’la hazırladığı “Fikrim Yok” adlı şarkıyı paylaşan Arkan’a Ümit Yaman isimli takipçisi “İlk dinleyiş sarmamıştı. İkinci şansı hak etti ve favorilerimden birisi şu sıralar” diye yazdı.
Arkan’ın yanıtı “Evladım, şans verdiğin adamın adı Erkan Oğur. 32 takipçin var, bu ne moral?” oldu.
Hüsnü Arkan’ın takipçi sayısı az olduğu için Ümit Yaman’ı küçümsediğini düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları sanatçıya tepki gösterdi. Bunun üzerine Arkan, takipçisinin gönlünü almak için “Ümit kardeşim, ikinci şansı boş ver de, haksızlık ettiysem bağışla” mesajını yayınladı.
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