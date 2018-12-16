Takibe başladı
“Kalp Atışı” dizisiyle adını duyuran oyuncu Ege Kökenli, “Sense8” dizisinin oyuncularından Miguel Angel Silvestre’ye sosyal medyadan mesaj attı. Silvestre’den yanıt gelmesi üzerine konuşan ikili, birbirini takip etmeye başladı.
“Sense8” dizisinin hayranlarından olan Ege Kökenli, dizi oyuncularından Miguel Angel Silvestre’ye sosyal medyadan mesaj gönderdi. Silvestre’den gelen yanıt oyuncuyu şaşırttı. Diziyi nasıl bulduğunu Kökenli’ye soran dünyaca ünlü oyuncu, ardından Kökenli’yi sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.
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