Tacize uğradığını iddia eden kostüm asistanı ilk kez konuştu! 'Talat Bulut'a ceza davası açacağım'
“Yasak Elma” dizisinin setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Şimşek ceza davası açacağını söyledi. Şimşek, “Bugün dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” dedi.
TALAT Bulut’un rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiası magazin gündemine oturdu. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Şimşek, yaşadıklarını anlattı. Şimşek, “Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım’ dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var” dedi.
Ceza davası açacağını belirten Şimşek, “Yarın dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” diye konuştu. Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise “Bu olayla ilgili eğer savcılık davaya ve soruşturmaya karar verirse Talat Bulut’la sözleşmeyi fes edeceğim. Yargı sürecini bekleyeceğiz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle