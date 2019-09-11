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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Taciz etmesin diye ofiste kışlık palto giyiyordum

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Taciz etmesin diye ofiste kışlık palto giyiyordum

Hollywood yıldızlarının itiraflarıyla onlarca kişiye tacizde bulunduğu ortaya çıkan yapımcı Harvey Weinstein ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Yıllar önce henüz 22 yaşındayken Weinstein'ın asistanı olarak çalışmaya başlayan Zelda Perkins adlı kadın, yapımcının işe başladığı ilk günden itibaren kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Hatta bunu önlemek için yaz günü bile ofiste kışlık palto giymek zorunda kaldığını belirtti.

Taciz etmesin diye ofiste kışlık palto giyiyordum

22 yaşında Weinstein'ın yanında asistan olarak çalışmaya başlayan Zelda Perkins'in bu iddiaları, Jodi Kantor ve Megan Twohey tarafından kaleme alınan She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement adlı kitapta yer aldı.

Zelda Perkins, kendisi gibi genç yaşta olan bir başka asistanla vardiyalı olarak çalıştıklarını ve her ikisinden de Harvey Weinstein yataktan çıktığında ya yarı çıplak ya da tamamen çıplak olmalarının istendiğini ileri sürdü.

Taciz etmesin diye ofiste kışlık palto giyiyordum

Weinstein'ın defalarca kendisini yatağa çekmeye çalıştığını belirten Perkins her defasında onu reddettiğini de anlattı.

Zelda Perkins, onunla çalışırken ruhundan vazgeçtiğini de belirterek "Aldığım maaş da bir çeşit kan parasıydı" diye konuştu.

Weinstein'ın tacizlerinin bitmek bilmediğini belirten Zelda Perkins, kendini korumak için yaz günü ofiste bile kışlık palto giymek zorunda kaldığını da anlattı.

Taciz etmesin diye ofiste kışlık palto giyiyordum

Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Kate Beckinsale ve Angelina Jolie gibi ünlülerin de bulunduğu birçok kadın, geçmişte Weinstein tarafından taciz edildiğini ancak kariyerlerinin ilerleme olanağı ortadan kalkar düşüncesiyle susmak zorunda kaldıklarını anlatmıştı.

Bu itiraflar, Hollywood'da "me too" (ben de) hareketinin başlamasına yol açmış, özellikle de Altın Küre ve Oscar gibi önemli ödül törenlerinde kadın ünlüler taciz olaylarını korkusuzca gündeme getirmeye başlamıştı.

 

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