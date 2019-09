Taciz etmesin diye ofiste kışlık palto giyiyordum

Yıllar önce henüz 22 yaşındayken Weinstein'ın asistanı olarak çalışmaya başlayan Zelda Perkins adlı kadın, yapımcının işe başladığı ilk günden itibaren kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Hatta bunu önlemek için yaz günü bile ofiste kışlık palto giymek zorunda kaldığını belirtti.

22 yaşında Weinstein'ın yanında asistan olarak çalışmaya başlayan Zelda Perkins'in bu iddiaları, Jodi Kantor ve Megan Twohey tarafından kaleme alınan She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement adlı kitapta yer aldı.

Zelda Perkins, kendisi gibi genç yaşta olan bir başka asistanla vardiyalı olarak çalıştıklarını ve her ikisinden de Harvey Weinstein yataktan çıktığında ya yarı çıplak ya da tamamen çıplak olmalarının istendiğini ileri sürdü.

Weinstein'ın defalarca kendisini yatağa çekmeye çalıştığını belirten Perkins her defasında onu reddettiğini de anlattı.

Zelda Perkins, onunla çalışırken ruhundan vazgeçtiğini de belirterek "Aldığım maaş da bir çeşit kan parasıydı" diye konuştu.

Weinstein'ın tacizlerinin bitmek bilmediğini belirten Zelda Perkins, kendini korumak için yaz günü ofiste bile kışlık palto giymek zorunda kaldığını da anlattı.

Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Kate Beckinsale ve Angelina Jolie gibi ünlülerin de bulunduğu birçok kadın, geçmişte Weinstein tarafından taciz edildiğini ancak kariyerlerinin ilerleme olanağı ortadan kalkar düşüncesiyle susmak zorunda kaldıklarını anlatmıştı.

Bu itiraflar, Hollywood'da "me too" (ben de) hareketinin başlamasına yol açmış, özellikle de Altın Küre ve Oscar gibi önemli ödül törenlerinde kadın ünlüler taciz olaylarını korkusuzca gündeme getirmeye başlamıştı.