Taciz davasında son dakika gelişmesi! Talat Bulut’a verilen takipsizlik kesinleşti
DİZİ setinde kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nca verilen takipsizlik kararına şikayetçi Özge Ş.’nin avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı mahkeme tarafından reddedildi, karar kesinleşti.
Dizi seti çalışanı Özge Ş.’nin tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından oyuncu Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcı soruşturmasını tamamlayarak takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Özge Ş.’nin avukatı Sibel Önder, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek karara itiraz etti. İtiraz talebini değerlendiren hakimlik 14 Ağustos 2018’de görülen duruşmada kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın delillere, oluşa, eylemin niteliğine, ve hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bu kararının kesin olduğunu kaydetti.
BULUT’UN AVUKATI HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ
Talat Bulut’un avukatı Ahmet Avşar karar üzerine yaptığı basın açıklamasında, “Bu çerçevede, bahse konu yamalı iddiaların ve tarafların ve taraf beyanlarının içeriğini bilmeksizin müvekkil kişilik hakkını hiçe sayarak; değer yargısı, eleştiri, düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan hakaret, yanıltıcı ve soruşturmayı etkilemeye yönelik beyan ve açıklama içeren tüm açıklamaların sahipleriyle ve ekli “itirazın reddine ilişkin kesin karara” rağmen saldırganlıklarını sürdürmede ısrarcı kimselerle hukukun tanıdığı olanaklar ölçüsünde ve yasal zeminde hesaplaşılacağı bilinmelidir” dedi.
TALAT BULUT'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Karar sonrası Talat Bulut sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Yeni bir gün başladı dostlar. Karşı taraf itiraz etti. Mahkeme reddetti! Geride bıraktıkları, biriktirdikleri kalabalık… Benim için kalan ‘komu oyuna’ sesleniyorum; ara verdiğimiz güzel günlerimiz için, hepimizden hepimize merhaba!
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