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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
28.08.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Taciz davasında son dakika gelişmesi! Talat Bulut’a verilen takipsizlik kesinleşti

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
Taciz davasında son dakika gelişmesi! Talat Bulut’a verilen takipsizlik kesinleşti

DİZİ setinde kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nca verilen takipsizlik kararına şikayetçi Özge Ş.’nin avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı mahkeme tarafından reddedildi, karar kesinleşti.

Dizi seti çalışanı Özge Ş.’nin tacize uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından oyuncu Talat Bulut hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Savcı soruşturmasını tamamlayarak takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Özge Ş.’nin avukatı Sibel Önder, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek karara itiraz etti. İtiraz talebini değerlendiren hakimlik 14 Ağustos 2018’de görülen duruşmada kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın delillere, oluşa, eylemin niteliğine, ve hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bu kararının kesin olduğunu kaydetti.

BULUT’UN AVUKATI HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ
Talat Bulut’un avukatı Ahmet Avşar karar üzerine yaptığı basın açıklamasında, “Bu çerçevede, bahse konu yamalı iddiaların ve tarafların ve taraf beyanlarının içeriğini bilmeksizin müvekkil kişilik hakkını hiçe sayarak; değer yargısı, eleştiri, düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan hakaret, yanıltıcı ve soruşturmayı etkilemeye yönelik beyan ve açıklama içeren tüm açıklamaların sahipleriyle ve ekli “itirazın reddine ilişkin kesin karara” rağmen saldırganlıklarını sürdürmede ısrarcı kimselerle hukukun tanıdığı olanaklar ölçüsünde ve yasal zeminde hesaplaşılacağı bilinmelidir” dedi.

TALAT BULUT'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Karar sonrası Talat Bulut sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Yeni bir gün başladı dostlar. Karşı taraf itiraz etti. Mahkeme reddetti! Geride bıraktıkları, biriktirdikleri kalabalık…  Benim için kalan ‘komu oyuna’ sesleniyorum; ara verdiğimiz güzel günlerimiz için, hepimizden hepimize merhaba!

Mahsun Kırmızıgülden Talat Bulut kararı
Mahsun Kırmızıgül'den Talat Bulut kararı
Ceylan Sever
Ceylan Sever
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