Suzan’la interaktif Hıdırellez

◊ Makyöz, oyuncu, şarkıcı... Suzan Kardeş denince akla tek bir başlık gelmiyor. Müthiş bir hikayeniz var.

- Çok teşekkür ederim.

◊ İşin ilginci sizin Türkiye maceranızın başlangıç noktasında da Hürriyet var. Hürriyet Gazetesi’nin fotoromanlarında makyaj yapıyormuşsunuz. Biraz o günlerden söz eder misiniz?

- Benim serüvenim 1982 yılında başladı aslında. Liza Tuna ile beraber fotoromanlarda makyözlük yaparak yani...

◊ Kendisiyle yolunuz nasıl kesişmişti?

- Liza Tuna ile meşhur Figaro Kuaför’de çalışırken tanıştım. Bana “Akşamları ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’nın peruklarını taramak için Şan Tiyatrosu’na gelir misin?” diye bir teklifte bulundu. Ben de böylece şov dünyasında hem saç hem de makyaj yapmaya başladım.

SEZEN AKSU BENİ BENDEN FAZLA TANIR

◊ Ya müziğe geçiş... Bildiğim kadarıyla sesinizi geniş kitlelere duyurmanızı sağlayan isim Sezen Aksu...

- Açıkçası beni benden fazla tanır Sezen Hanım... Bir gün sahnede “Hadi bakalım, ben senin hikayeni biliyorum, şimdi herkes öğrensin” deyiverdi. Ardından da onun stüdyosunda ilk albüm çalışmasına başladım.

◊ Makyözlük, oyunculuk ve şarkıcılık... Hepsi devam ediyor mu?

- Ediyor, evet...

◊ Hepsine nasıl yetişebiliyorsunuz?

- Aslında zaman kendini düzenliyor, sen de zamana göre tüm yapılması gereken işlerini uyduruyorsun. İnsanlar seni destekliyor, sana göre işi paylaştırıyorlar, kimse birbirini üzmüyor. Uzun lafın kısası her şey olması gerektiği zamanda oluyor (gülüyor).

SAHNEDE OLMAK KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR

◊ Peki kendinizi en iyi hissettiğiniz alan hangisi? Mecbur kalsanız, bir tercih yapabilir misiniz?

- Makyözlüğüm beni Suzan Kardeş yapan şeydir. Sonrası tabii ki şarkı söylemek, verilen rolü yapmak. Ama dediğim gibi beni asıl ben yapan tabii ki makyöz tarafım. Onun hâlâ devam ediyor olması çok güzel.

◊ Sizin sesinizden Balkan ezgileri dinlemek bir başka keyif veriyor bana. Çok etkileyici. Balkan ezgileri sizde neler çağrıştırıyor?

- Kısa ve net cevap vereyim: Düğün ve cenaze...

◊ Sahnenin, müzik yapmanın anlamı peki...

- Şarkı söylemek her gece ayrı bir film hikayesi gibi geliyor bana. Sahnede olmak kendimi güvende hissettiriyor.

HIDIRELLEZ HAYALİM GERÇEK OLDU

◊ Sahne demişken... Yaşadığınız yeni heyecandan da bahsedelim.

- “Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi”...

◊ Evet. Bu yıl Hıdırellez’i sizinle kutlayacağız. “Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi” 5 Mayıs’ta Zorlu PSM’de olacak. O gece ile ilgili hislerinizi alabilir miyim?

- 5 Mayıs Hıdırellez gecesi Hızır ile İlyas’ın bize bereketler saçtığı gece. En sevindiğim taraflarından biri UNESCO’nun da Hıdırellez’i kabul ediyor olması. Bu konuda çok mutluyum. İnsanın hayalleri olur; ben de hayallerimle yaşadığım için hayallerim gerçekleşiyor diye çok heyecanlanıyor, umutlanıyorum.

◊ Normalde yani sahnede olmadığınızda Hıdırellez’i nasıl kutlarsınız?

- Kendi bahçemde, dostlarımla 30 yıldır kutluyorum. Eskiden Yugoslavya’da da kutlardık.

HAYALİM BU PROGRAMI BİR FESTİVAL HALİNE GETİRMEK

◊ Ama birkaç yıldır rutininiz değişti, genelde sahnede oluyorsunuz.

- Öyle oldu. Her sene çalıştığım mekanlarda kutlamaya başladım ve ilgi gün geçtikçe arttı. Katılımcı sayısı da öyle. Bir sene KüçükÇiftlik Park’ta yaptık. Oraya binlerce insan katıldı. Antalya’da da keza aynı şekilde.

◊ Bu bir projeye mi dönüşüyor yoksa?

- Benim hayalim bunu bir festival haline getirmek aslında. İnşallah yapabilirim. Organizasyonun benim için güzel olan bir diğer tarafı adının “Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi” olması. Bu aslında bir bahar kutlaması. Tüm dünyada aynı ay içerisinde bahar kutlamaları yapılıyor. Ben de kendi bahçemde yapma hayaliyle yaşıyorum. Ve bu bahçeler benim için sahneye çıktığım mekanlar oluyor. Bu defa çok büyük bir mekan oldu, Zorlu’da yapacağız.

◊ Memnunsunuz bu işbirliğinden...

- Hem de çok. Zorlu PSM benim hayalimi gerçekleştiriyor. Çok güzel işler yapıyorlar. Ayrıca sloganlarına çok uyumlu bir çalışma olacak, çünkü onlar da kendi hayallerini gerçekleştiriyor. 5 Mayıs gecesi genci, yaşlısı her yaştan ve kesimden insan orada olacak. 1.5-2 saat kendimize zaman ayıracak, her şeyi unutacağız. Güzel bir enerji olacak o gece.

◊ Gece için sürprizler de hazırladınız mı? Klasik programınızın dışına çıkacak mısınız?

- Tabii ki geceye özel bazı hediyelerimiz var. Herkesin kendi evinde uğraşıp yapamayacağı şeyleri biz hazırlayacağız ve hediye olarak sunacağız.

KIZIM, RUJUM, BİLEKLİĞİM VE HAYALLERİMDEN VAZGEÇMEM

◊ Geleceği düşündüğünüz oluyor mu?

- Tabii ki, herkes gibi...

◊ Yıllar sonra Suzan Kardeş nerede, ne yapıyor olur dersiniz?

- Gelecekte kendimi bacağımda ekoseli battaniyeyle, çok süslü sallanan bir koltukta, hikayelerimi karşımda oturan bir sürü gence ve torunlarıma anlatırken görüyorum. Çünkü anlatılacak çok şeyim var.

◊ Yıllar geçse de vazgeçmeyecekleriniz...

- Başta kızım, sonra kırmızı rujum... Bir de bilekliğim ve hayallerim...

HERKESE KAPIDA KESE HEDiYE EDECEĞiZ

◊ Ne gibi bir hediye bu?

- İzleyicimiz salona girmeden önce kapıda keselerini alacak. Kesenin içinde tüm ritüelleri anlatan bir çizelge bulacaklar. Bir de bereket ve sağlık bilekliğimiz var. Geri kalan her şeyi orada deneyimleyecek ve öğrenecekler. Yapılacak şeyler için sahnede beni takip edecekler. İnteraktif bir çalışma olacak. Büyük bir bahçe kuruyoruz sahneye. Onlar da bu bahçenin şenliğini yaşayacaklar.

◊ Müzik...

- Tabii ki müzik olacak. Hem gençlere, hem bizlere yönelik... Ayakta bir konser olacak. Maksadımız orada birkaç saatlik bir eğlence olsun. Eskiden Hıdırellez gecesi, 5’ini 6’ya bağlayan gece, insanlar kilerlerini, ambarlarını açarlarmış bereket gelsin diye. Biz de o gün gönlümüzü, yüreğimizi açacağız bereket gelsin diye. Benim Zorlu gibi bir hayalim gerçekleştiğine göre herkesin hayali gerçekleşecek. Çünkü ben de hayalleriyle yaşayan biriyim.Bugüne kadar ne çizdiysem, ne yazdıysam o oldu. İnşallah herkesin istekleri olur. Ve en güzel tarafı da artık Hıdırellez, Ramazan’a denk geliyor ve 3 yıl boyunca Ramazan’ın içinde olacak.Ramazan’ın ilk günü ile birleşiyor olması ayrı bir bereket. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. O gece bizim konserden sonra insanlar sahurlarını yapıp hazırlanacaklar. Şimdiden bereketli bir Ramazan ve Hıdırellez diliyorum herkese. Sağlıkla ve mutlulukla...

◊ Son olarak... Sevenlerinize bir mesajınız var mı?

- Herkese sevgiler... Hayal kurmaktan vazgeçmeyin...