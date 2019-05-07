Suzan’ın Hıdırellez bahçesi
Suzan Kardeş, Hıdırellez’i Zorlu PSM’de verdiği konserle kutladı.
Özel hazırlanan sahne dekoruyla ve yaklaşık 2 bin kişiyle Hıdırellez’i kutlayan Kardeş, Balkanlar’dan Yeşilçam’a, Türkçe poptan arabeske hazırladığı geniş repertuvarını konukları için seslendirdi. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kardeş, “Hayallerimin gerçek oluşunu izliyorum. Evimin bahçesinde 30 kişiyle başladı bu kutlamalar, şimdi beni bekleyen 2 bin kişi var. Çok mutluyum” diye konuştu.
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