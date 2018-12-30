Suzan Kardeş oynadığı diziye konuk oldu!
Kükrek Kadriye rolüyle Çocuklar Duymasın dizisinde izlediğimiz sevilen sanatçı Suzan Kardeş, dizinin yılbaşı özel bölümünde hem rol aldı hem de şarkılarıyla diziye renk kattı.
31 Aralık akşamı Kanal D ekranında yayınlanacak olan özel bölümde hem oyunculuğu hem de performansıyla eğlenceli dakikalar yaşatacak olan Suzan Kardeş, samimiyeti ve sıcaklığıyla yılın son gününde izleyicilerin evine konuk oluyor.
Yarım Hava Çalsana, Şişede Bade Durmaz ve Sendeki Kaşlar şarkılarını seslendiren sanatçı, 2019 yılında konserlerine tüm hızıyla devam ederek sevenleriyle buluşacak.
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