Sütyen detayı yordu

◊ Aslı Barış: Sevgili konsey, bu haftanın en çok konuşulan ismi şüphesiz Emmy çıkarması yapan Tuba Büyüküstün ve sıra dışı dekolteli takımıydı. Tuba Türkiye’nin en güzel oyuncularından, ne giyse yakışıyor ama bu takım sizce doğru tercih miydi?

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ:

Ben çok beğendim, çok güzel olmuş! Nihan Buruk’un tasarımlarını zaten çok beğenirim, tam sevdiğim tarz... Hep bir maskulen seksilik var. Çok farklı ve orijinal buldum. Aksesuvarları ve saçı da çok uyumlu.

◊ Ceylan Atınç:

Bence kimsenin onu beğenmesini umursayan bir kadın değil, kendi beğenisi yeterli onun için...

Fotoğraflarda elbise gibi görünse de pantolon ve korseden oluşan bir kombin.

Takımın tasarımcısı St. Nian markasının kurucusu Nihan Buruk ile son defilesinde stilist olarak çalıştığım için bu sutyen kalıbını çok iyi biliyorum.

◊ Aslı Barış:

Tasarımın en vurucu yeri de bu zaten... Peki nasıl buldun Ceylan?

◊ Ceylan Atınç:

80’lerin görünümlerine atıfta bulunan bir tarzı var ama gerçekten zor bir göğüs kalıbı. Dediğin gibi elbisenin tek özelliği ve baktıran yer de bu göğüs detayı. Şahsen kırmızı halıda bu tip maskulen ve feminen kombinleri çok seviyorum. Tek eleştirim saç ve makyaja olabilir.

◊ Aslı Barış: Beni o sutyen detayı biraz yordu. Sanki göğüs kafesine saplanmış gibi görünmüyor mu?

Siyah yerine başka bir renkten yana kullanabilirdi seçimini. Şov dünyasının en önemli organizasyonlarından birine katılıyorsun, çarpıcı olunacaksa işte tam zamanı. Ama her hali güzel diyelim: Bu kadar güzel bir yüzü eleştirmek zor!

Dilara Fındıkoğlu’nun yeni zaferi

◊ Aslı Barış: Sevindirici bir haber: Madonna ve Lady Gaga’dan sonra Rita Ora da genç modacılarımızdan Dilara Fındıkoğlu’yu tercih etti. Nasıl buluyorsunuz tasarımcının tarzını?

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Dilara Londra’da okuyan, o ekolden gelen, orada markasını kuran çok başarılı ve akıllı bir kız. Yetenekli ve sıra dışı. Türkiye’de 5 sene önce ortağı olduğum showroom’da yer verdiğim tasarımcılardan biriydi. Acayip gurur duyuyorum. Ve hep takipteyim.

◊ Ceylan Atınç: O, tam bir Londra tasarımcısı bence... Türk motiflerini tasarımlarında hep koruyor, ancak Londra Moda Haftası’nda hissettiğiniz o özgür, dinamik ve eklektik tarzın her ayrıntısını da içeriyor. Vivienne Westwood gibi biraz ama daha da cesuru... Gotik bir dünyası var ve bu tip tasarımcıların zaten herkese ya da genele hitap etmek gibi bir gayesi yoktur. Onun dünyasını anlayabilenler için müthiş bir ayrıntı.

◊ Aslı Barış: İngiliz modası bu punk-gotik havaları pek bir sever zaten. O yüzden kimyaları uyuşuyor. Ama Dilara, üretiminin çoğunu Türkiye’de yapan ve kültürümüzden beslenen bir tasarımcı. Genç yaşında elde ettiği bu başarı gerçekten gurur verici. Bunu neye bağlıyorsun?

◊ Ceylan Atınç: Dünyadaki trendler inanılmaz hızla değişiyor, buna bağlı olarak ünlülerin giydikleri tasarımcılar da hem artıyor hem de stilistleri farklılık peşinde koşuyor. Eğer bir markanın yüzü değilse, stilistin ona sağladığı onlarca kombin arasından istediğini seçiyor. Yani yeteneğinin yanı sıra doğru isimlerle de çalışıyor olabilir.

Stefano Gabbana’dan bir sosyal medya skandalı

◊ Aslı Barış:

Moda dünyası bu hafta Dolce&Gabbana’nın kurucu ortağı Stefano Gabbana rezaletini de konuştu. Instagram’da bir takipçisi ile yaptığı yazışmada, Çin halkına olan nefret dolu söylemlerinden dolayı D&G’nin Şanghay’da düzenleyeceği defile iptal edildi.

◊ Ceylan Atınç:

Ve maliyeti 12 milyon dolardı. Düşünebiliyor musunuz! Stefano Gabbana son yıl içinde benim bildiğim 3 büyük gaf ile gündeme geldi.

Önce Selena Gomez’e saldırıp fotoğrafının altına “çirkin” yazdı. Sonra ünlü blogger Chiara Ferragni’nin düğün günü koyduğu Dior gelinliğinin fotoğrafının altına “çok ucuz” yazdı.

Ama hiçbiri bu hafta yaptığı kadar büyük bir skandala yol açmamıştı. Mağazaları boykot ediliyor, korumalar eşliğinde ülkeden çıkarılıyor.

Ama beni asıl düşündüren koskoca bir markanın “Stefano Gabbana’nın hesabı hack’lenmiştir” açıklamasının arkasına sığınması. Kimse yemedi kısaca...

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ:

Kim olursan ol, galiba herkesin sosyal medyayla bir sınavı oluyor.

Gabbana’nın da böyle bir skandala karışması beni çok şaşırtmadı.

Moda dünyası bu isimlerin peşinde

◊ Aslı Barış:

Moda arama motoru Lyst, 2018’de sektörün en önemli isimlerini seçti. Zirvedeki isim Kylie Jenner, ikinci Kim Kardashian, üçüncü Meghan Markle.

Ama ben sizin favorilerinizi merak ediyorum bu listedeki...

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ:

Benimkiler Hailey Baldwin, Kendall Jenner, Rihanna ve Lady Gaga...

◊ Ceylan Atınç:

Benimkiler ise gerçekten moda anlamında günlük yaşamlarında ilham kaynağı olabilecek Gigi ve Bella Hadid kardeşler. Eğlence dünyasında ise Rihanna.

◊ Aslı Barış:

Ben tercihimi Meghan Markle’dan yana kullanıyorum. Etiket skandalını bir yana koyarsak, seçtiği renk ve takımlarla kraliyet protokolünde dengeleri değiştirmeye çalışan bir tarzı var. Cesur bir prenses.