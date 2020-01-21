Haber Giriş: 21.01.2020 - 08:00,
Suşimiz tuttu!
İdo Tatlıses, önceki gün sevgilisi Yasemin Şefkatli ile Vadİstanbul’da görüntülendi.
Uzak Doğu restoranı İnari’de yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Suşimiz tuttu, dayanamadık geldik” diye espri yapan İdo Tatlıses, yeni bir albüm çıkarmaya hazırlandığını açıkladı: “10 şarkılık albümümün okumaları önümüzdeki hafta tamamlanıyor. İçimize sindi, çok güzel oldu. Çıkış tarihi henüz net değil, ona patron Samsun Demir karar verecek.”
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