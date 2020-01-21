Uzak Doğu restoranı İnari’de yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Suşimiz tuttu, dayanamadık geldik” diye espri yapan İdo Tatlıses, yeni bir albüm çıkarmaya hazırlandığını açıkladı: “10 şarkılık albümümün okumaları önümüzdeki hafta tamamlanıyor. İçimize sindi, çok güzel oldu. Çıkış tarihi henüz net değil, ona patron Samsun Demir karar verecek.”

