Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün 2. Sayfa' programına konuk oldu. Ergül, 'Hepsi' grubundan mutsuz olduğu için ayrıldığı söyleyince grup üyesi Cemre Kemer'den cevap gecikmedi.

"MUTSUZ OLDUĞUM İÇİN AYRILDIM"

Gülçin Ergül, gruptan ayrılmasıyla ilgili "Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için." dedi.

"ADAMA SORMAZLAR MI BUNCA SUSANLAR KONUŞURSA NE HALT EDECEĞİM DİYE"

Ergül'ün açıklamalarından grubun üyesi Cemre Kemer'den yanıt gecikmedi. Kemer, "Mutsuzdum" diyen Ergül'e şu sözlerle sitem etti: "Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Arkadan iş çevirdiğinden habersiz! Adama sormazlar mı eşitliği bozmak, solist olmak istemiş olabilir misin diye. Adama sormazlar mı, o menajer senin için neler yaptı diye? Adama sormazlar mı bu 3'ü neden ayrılmadı beraberler diye? Adama sormazlar mı yediğin kaba tükürmek olur mu diye? Ve adama sormazlar mı bunca yıl susanlar, konuşursa ne halt edeceğim diye?

"KENDİ İYİLİĞİN İÇİN SUS ARTIK"

10 yıl olmuş mesele kapanalı, insanlar bunu merak etmiyor neden hala çıkıp ağlanıyorsun, neden önüne bakmıyorsun, her gördüğün mikrofona kocaman yalanlar anlatıyorsun? Sus bence, kendi iyiliğin için 'sus artık' efendi ol bizim gibi, kirletme daha fazla yarattığımız markayı ayıptır. Bizimde daha damarımıza basma!"