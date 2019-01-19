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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

'Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık!'

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'Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık!'

'Hepsi' grubunun üyesi Cemre Kemer, dün katıldığı programda "Mutsuzdum" diyen Gülçin Ergül'e sosyal medya hesabından "Kendi iyiliğin için sus" diyerek sitem etti.

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün 2. Sayfa' programına konuk oldu. Ergül, 'Hepsi' grubundan mutsuz olduğu için ayrıldığı söyleyince grup üyesi Cemre Kemer'den cevap gecikmedi.

"MUTSUZ OLDUĞUM İÇİN AYRILDIM"

Gülçin Ergül, gruptan ayrılmasıyla ilgili "Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için." dedi.

Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık

"ADAMA SORMAZLAR MI BUNCA SUSANLAR KONUŞURSA NE HALT EDECEĞİM DİYE"

Ergül'ün açıklamalarından grubun üyesi Cemre Kemer'den yanıt gecikmedi. Kemer, "Mutsuzdum" diyen Ergül'e şu sözlerle sitem etti: "Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Arkadan iş çevirdiğinden habersiz! Adama sormazlar mı eşitliği bozmak, solist olmak istemiş olabilir misin diye. Adama sormazlar mı, o menajer senin için neler yaptı diye? Adama sormazlar mı bu 3'ü neden ayrılmadı beraberler diye? Adama sormazlar mı yediğin kaba tükürmek olur mu diye? Ve adama sormazlar mı bunca yıl susanlar, konuşursa ne halt edeceğim diye?

"KENDİ İYİLİĞİN İÇİN SUS ARTIK"

10 yıl olmuş mesele kapanalı, insanlar bunu merak etmiyor neden hala çıkıp ağlanıyorsun, neden önüne bakmıyorsun, her gördüğün mikrofona kocaman yalanlar anlatıyorsun? Sus bence, kendi iyiliğin için 'sus artık' efendi ol bizim gibi, kirletme daha fazla yarattığımız markayı ayıptır. Bizimde daha damarımıza basma!"

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