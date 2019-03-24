Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? En son kim elenmişti?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'un 2019 sezonundaki 31. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyunu heyecanın olduğu bölümde, Türk ve Yunan takımları dokunulmazlığı kazanmak adına kıyasıya mücadele etti. Zorlu bir parkurda gerçekleşen haftanın birinci dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım gecenin sonunda belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
On üçüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un 31. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Rekabetin tavan yaptığı Survivor Türkiye-Yunanistan'da dokunulmazlık oyununun yanı sıra erzadk ödülü oyunu da vardı. İşte, kıyasıya mücadelenin olduğu dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
ERZAK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan otuz birinci bölümde oynanan erzak oyununda heyecan doruktaydı. Büyük mücadeleye sahne olan bu akşamki erzak oyununu Yunan takımı kazandı.
Ödül oyununu kazanan yarışmacılar bulgur, pestil, tatlı ve pekmez elde etti. Oyun sonrası Türk takımında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Oyuncu seçimleri konusunda tartışan Türk takımı yarışmacıları kendi görüşlerini açıkladı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışma programı Survivor'da bu akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda kazanan YunanTakımı oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da geçen hafta yapılan ada konseyinde Atakan, Hakan, Bora, eleme potasındaki isimler olmuştu. Eleme potasında gelen oylara göre Survivor hayallerine geçtiğimiz hafta veda eden isim Hakan olmuştu.
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