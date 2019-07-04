Survivor yarışmacısı Dimitra Vamvakousi kimdir?
Yakın zaman önce final yaparak ekranlara veda eden Survivor 2019'da Yunan takımında yer alan Dimitra Vamvakousi'nin kim olduğu merak konusu oldu. Survivor adasının iddialı isimlerinden Dimitra Vamvakousi, basında yer alan haberlerin ardından, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Dimitra Vamvakousi kimdir?
Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.
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