Survivor Turabi, uçakta olay çıkaran yolcuyu bağladı!
Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran, THY'nin Afrika uçağında olay çıkaran bir yolcuya müdahale etti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; uyuşturucunun etkisiyle bağırıp çağıran kişi, kabin ekibi tarafından sakinleştirilemeyince Turabi devreye girdi.
KOLLARINDAN BATTANİYEYLE BAĞLAYARAK DURDURDU
Survivor yarışmasına üç kez katılıp iki kez şampiyon olan Turabi, etrafa saldıran adamı kollarından battaniyeyle bağlayarak durdurdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle