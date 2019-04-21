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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Survivor gibiyiz buradan aşk çıkmaz

Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
Survivor gibiyiz buradan aşk çıkmaz

“Çok Güzel Hareketler Bunlar”ın ikinci kuşak oyuncuları ekranda 10’uncu haftalarını doldurdu. Tanındıkça, sevildikçe her hafta reytingleri de artmaya başladı, şöhretleri de... Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’de kampa almasıyla birlikte şakaları, oyunculukları sıçrama yapan ekiple buluştum. 9’u kadın 13’ü erkek oyuncudan oluşan, haftanın 7 günü beraber çalışan ekibe değişen hayatlarını da sordum, “aşk var mı” diye de... “Survivor’dakiler gibiyiz, bizde metin yazmaktan, şaka aramaktan, bölüm çekmekten kimsenin aşk düşünecek zamanı olmuyor” dediler. Haklılar çünkü ilk Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi haftada 4 skeç yazarken, bu yeni ekip haftada 9 yeni skeçle seyirci karşısına çıkıyor...

Fatih Öztürk
Oğlumun doğumuyla BKM’ye girdim
1 buçuk yaşında oğlum var. Onun doğumuyla birlikte BKM ekibine girdim. Benim için büyük bir şans oldu. Çok mutluyum, elimden geldiği kadar aileme vakit ayırıyorum. Yoğun tempomdan şikayetçi değilim. Eşim de çok şükür anlayışlı biri...

Cemile Canyurt
Evden artık hep makyajlı çıkıyoruz
Programımız 9 haftadır yayınlanıyor. Artık sokakta da bizi tanımaya başladılar. Özellikle Hamza (Yazıcı) ile birlikte yürürken kesin tanıyorlar. (Gülüyor) Güzel tepkiler alıyoruz. Herkes bizimle fotoğraf çektirmek istiyor. O yüzden evden artık hep makyajlı çıkıyoruz. (Gülüyor)

Ayşegül Yılmaz
O kızın burada ne işi var!

BKM Mutfak ekibinde olmak rüya gibi... Program yayınlandıktan birkaç hafta sonra Zonguldak’a gittim. Orada bir AVM’de yürürken iki genç beni fark etti. Biri beni göstererek “Aaa Çok Güzel Hareketler’deki kız değil mi” dedi. Diğeri de “Saçmalama oğlum, onun burada ne işi var” diye tepki gösterdi. Şu ana kadar yaşadığım en komik olay bu oldu.

Survivor gibiyiz buradan aşk çıkmaz

Hamza Yazıcı
Buradaki herkes ailem gibi
Yılmaz Hoca (Erdoğan) ile Kolonya Cumhuriyeti filminin çekimi için gittiğim Muğla’da tanıştım. Bana “BKM’ye gel” dedi, geldim. Burada herkes ailem gibi... Birçok şeyi beraber öğreniyoruz. Ekrandaki ilk tecrübemizi birlikte yaşıyoruz.

Fatma Tezcan
İki haftadır bir Muğla’ya gidiyoruz
İki haftadır bir Yılmaz Erdoğan’ın çiftliğinin olduğu Muğla Köyceğiz’e gidiyoruz. Orada hoca ve ekiple daha rahat çalışma fırsatı buluyoruz. Bizim için kamp gibi. Skeçlere daha yoğun ve etkili bir şekilde çalışabiliyoruz.

Ahmet Hilmi Delier
Yarı metin yarı doğaçlama
İlk ekipte olduğu gibi skeçleri biz kaleme alıyoruz. Bazen tek başına, bazen ekip arkadaşlarımızla beraber yazıyoruz. Ama en önemlisi o skeçte oynayan kişi, illa kendinden bir şeyler katıyor. Yarı metin yarı doğaçlama gidiyoruz.

Metin Pıhlıs
9 aydır babamı görmüyorum
Benim ailem Antalya’da, babamı 9 aydır görmüyorum. Sürekli ekiple beraberiz, aramızda büyük bir dayanışma var. Kavga gürültü olmuyor hiç. Aile gibiyiz.

Survivor gibiyiz buradan aşk çıkmaz

Cihan Talay
Provokatif bir tipim
Ben biraz provokatif bir tipim. O yüzden sokakta bana çok yaklaşmıyorlar. Yanıma gelip “Gerçekten öyle misin abi” diye bakıyorlar, “a gerçekten öylemişsin” deyip gidiyorlar (Gülüyor) Ekipteki arkadaşlarımı çok korur kollarım.

Evliya Aykan
Meksikalı olduğuma inandılar
Yılmaz Hoca, programda “Evliya da Meksika’dan geldi” dedi. Ondan sonra insanlar sokakta beni durdurup “Gerçekten dilimizi iyi konuşuyoruz” demeye başladılar... “Türkiye’ye nasıl adapte oldunuz” diye soranlar bile var. (Gülüyor)

Begüm Çağla Taşkın
Ön yargılarımdan ilk ekibi izlemedim
Daha önceki Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin programını izlemedim. Ön yargılarım vardı. Televizyonda daha çok komedi dizisi izliyordum. Bu yüzden oradaki ekibi bilmiyorum ama daha sonra yaptıkları işlerden dolayı tanıdım. Aralarında oyunculuklarını beğendiklerim de var.

Gözde Şencan
Tanınmak tuhaf bir his
Sokakta tanınıyor olmak çok tuhaf... Yolda yürürken teyzelerin gelip sarılması, hiç tanımadığım insanları öpmek değişik bir hismiş.

Engin Demircioğlu
Ekibin en büyüğü benim
Daha önce Sadri Alışık Tiyatrosu’ndaydım. Bir arkadaşım BKM’nin seçmelerine katılacaktı. Onunla birlikte ben de buraya geldim. 3 yıldır da buradayım. Biraz yaştan sıkıntılıyım. Ekibin en büyüğü benim. 37 yaşımdayım.
82 doğumluyum.

Sema Özkan Yorgun
Kızımı görememek beni üzüyor
Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’ndan mezun oldum. 2 buçuk yaşında bir kızım var. Bazen uzun süre onun göremediğim zamanlar oluyor. Bu durum beni gerçekten üzüyor. Ama onun için de çalışıyorum, bir şekilde bu tempoyu yürütüyorum.

Atakan Çelik
Yılmaz Hoca ile baba oğul gibiyiz
İlk filmim “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”... Yılmaz Hoca, dünya tatlısı. Aramızdaki ilişki baba-oğul gibi. Yeri geldiği zaman fırçasını atar ama kızgınlığı 10 dakikadan fazla sürmez.

Yasin Çam
Ekonomi okurken oyuncu oldum
Ben aslında ekonomi okudum. Üniversiteye giderken aynı zamanda tiyatro da yaptığım için okul 7 yılda bitti. Sonra zaten oyuncu olmaya karar verdim. (Gülüyor) Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra BKM Mutfak’a girdim.

Survivor gibiyiz buradan aşk çıkmaz

Ozan Can Yiğit
Herkes bize espri yapmaya çalışıyor
Spor salonunda geçen bir skecimizde “göğüslerimi oynatıyorum, göğüs çalışıyorum” diye bir repliğim vardı. Geçen gün spor salonundayım. Bir dayı aletle çalışıyordu, “Kaç setiniz kaldı? Ben de çalışacağım” dedim. “Pardon göğüs çalışıyordum, duymadım” diye karşılık verdi. “Ne abi” dedim, tekrarladı. Sonra gülmeye başladı. Sonradan anladım. Biz şakayla uğraştığımız için herkes bize espri yapmaya çalışıyor.

Batuhan Soyaslan
Biz daha skeç oynuyoruz
Haftada 8-9 skeç ortaya koyuyoruz. Gösterimiz 20.30’da başlıyor. 00.30’da bitiyor. Önce ekibime göre süreler arttığı için onlardan 4 skeç fazla oynuyoruz.

Ezgi Özyürekoğlu
Reytinglerin artmasında kampların etkisi var
Reytinglerin artmasında Yılmaz Hoca’nın çiftliğinde yaptığımız kampların etkisi büyük. Orada 7/24 birlikte olduğumuz için sürekli yazıp çiziyoruz. İstanbul’da buluşmak daha zor oluyor.

Gürhan Altundaşar
Lakabım ‘dede’
Ben, 84’lüyüm. Bana ekipte ‘dede’ diyorlar. Engin benden iki yaş büyük ama ona ‘Engin’ diyorlar. (Gülüyor) Çünkü gerçekten Engin yaşını göstermiyor... Ekipte “aşk var mı” diye soruyorsunuz ama biz Survivor’dakiler gibiyiz, biz de metin yazmaktan, şaka aramaktan, bölüm çekmekten kimsenin aşk düşünecek zamanı olmuyor.

Ecem Bayır
Akrabalarım gerçeği buradan öğrenecek
İstanbul Üniversitesi’nde Dilbilimi okuyorum. Kep attım ama alttan ders alıyorum. Bütün akrabalarım beni mezun zannediyor buradan gerçeği öğrenecekler. Annem Instagram’dan BKM’nin Yılmaz Erdoğan çıraklarını arıyor diye ilanı bana post atmıştı. Onu görüp seçmelere katıldım ve ekibe dahil oldum.

Safa Sarı
Evimde yaşayamıyorum
Kamp dışında İstanbul’da da evlerimizde koloni halinde yaşıyoruz. Evim Pendik’te ama ben aslında Pendik’te yaşamıyorum. (Gülüyor) Ozan’da yaşıyorum, Atakan’da yaşıyorum, bazen Batuhan’da yaşıyorum. Daha Yasin’de yaşamadım. Kim müsaitse onunla gidiyorum. Bu arada annem ve babamı çok özledim. Buradan çok selam söylüyorum.

Eda Nur Hancı
Nasıl bu tempoya ayak uydurulur derken ekibe girdim
Galatarasay Üniversitesi’nde felsefe okuyorum. Aynı zamanda da Sadri Alışık Tiyatrosu’ndaydım.
Arkadaşım Engin (Demircioğlu) BKM ekibine dahil olduktan sonra bana “Buraya gel” dedi. Ama ben hep ona “siz çok çalışıyorsunuz, buna nasıl ayak uydurulur” diyordum.
Sonra bir şekilde ben de ekibe girdim. Baktım burası çok iyi gerçekten, bu sefer okulu arka plana attım.

 

 

 

Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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