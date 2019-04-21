Survivor gibiyiz buradan aşk çıkmaz

Fatih Öztürk

Oğlumun doğumuyla BKM’ye girdim

1 buçuk yaşında oğlum var. Onun doğumuyla birlikte BKM ekibine girdim. Benim için büyük bir şans oldu. Çok mutluyum, elimden geldiği kadar aileme vakit ayırıyorum. Yoğun tempomdan şikayetçi değilim. Eşim de çok şükür anlayışlı biri...

Cemile Canyurt

Evden artık hep makyajlı çıkıyoruz

Programımız 9 haftadır yayınlanıyor. Artık sokakta da bizi tanımaya başladılar. Özellikle Hamza (Yazıcı) ile birlikte yürürken kesin tanıyorlar. (Gülüyor) Güzel tepkiler alıyoruz. Herkes bizimle fotoğraf çektirmek istiyor. O yüzden evden artık hep makyajlı çıkıyoruz. (Gülüyor)

Ayşegül Yılmaz

O kızın burada ne işi var!

BKM Mutfak ekibinde olmak rüya gibi... Program yayınlandıktan birkaç hafta sonra Zonguldak’a gittim. Orada bir AVM’de yürürken iki genç beni fark etti. Biri beni göstererek “Aaa Çok Güzel Hareketler’deki kız değil mi” dedi. Diğeri de “Saçmalama oğlum, onun burada ne işi var” diye tepki gösterdi. Şu ana kadar yaşadığım en komik olay bu oldu.

Hamza Yazıcı

Buradaki herkes ailem gibi

Yılmaz Hoca (Erdoğan) ile Kolonya Cumhuriyeti filminin çekimi için gittiğim Muğla’da tanıştım. Bana “BKM’ye gel” dedi, geldim. Burada herkes ailem gibi... Birçok şeyi beraber öğreniyoruz. Ekrandaki ilk tecrübemizi birlikte yaşıyoruz.

Fatma Tezcan

İki haftadır bir Muğla’ya gidiyoruz

İki haftadır bir Yılmaz Erdoğan’ın çiftliğinin olduğu Muğla Köyceğiz’e gidiyoruz. Orada hoca ve ekiple daha rahat çalışma fırsatı buluyoruz. Bizim için kamp gibi. Skeçlere daha yoğun ve etkili bir şekilde çalışabiliyoruz.

Ahmet Hilmi Delier

Yarı metin yarı doğaçlama

İlk ekipte olduğu gibi skeçleri biz kaleme alıyoruz. Bazen tek başına, bazen ekip arkadaşlarımızla beraber yazıyoruz. Ama en önemlisi o skeçte oynayan kişi, illa kendinden bir şeyler katıyor. Yarı metin yarı doğaçlama gidiyoruz.

Metin Pıhlıs

9 aydır babamı görmüyorum

Benim ailem Antalya’da, babamı 9 aydır görmüyorum. Sürekli ekiple beraberiz, aramızda büyük bir dayanışma var. Kavga gürültü olmuyor hiç. Aile gibiyiz.

Cihan Talay

Provokatif bir tipim

Ben biraz provokatif bir tipim. O yüzden sokakta bana çok yaklaşmıyorlar. Yanıma gelip “Gerçekten öyle misin abi” diye bakıyorlar, “a gerçekten öylemişsin” deyip gidiyorlar (Gülüyor) Ekipteki arkadaşlarımı çok korur kollarım.

Evliya Aykan

Meksikalı olduğuma inandılar

Yılmaz Hoca, programda “Evliya da Meksika’dan geldi” dedi. Ondan sonra insanlar sokakta beni durdurup “Gerçekten dilimizi iyi konuşuyoruz” demeye başladılar... “Türkiye’ye nasıl adapte oldunuz” diye soranlar bile var. (Gülüyor)

Begüm Çağla Taşkın

Ön yargılarımdan ilk ekibi izlemedim

Daha önceki Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin programını izlemedim. Ön yargılarım vardı. Televizyonda daha çok komedi dizisi izliyordum. Bu yüzden oradaki ekibi bilmiyorum ama daha sonra yaptıkları işlerden dolayı tanıdım. Aralarında oyunculuklarını beğendiklerim de var.

Gözde Şencan

Tanınmak tuhaf bir his

Sokakta tanınıyor olmak çok tuhaf... Yolda yürürken teyzelerin gelip sarılması, hiç tanımadığım insanları öpmek değişik bir hismiş.

Engin Demircioğlu

Ekibin en büyüğü benim

Daha önce Sadri Alışık Tiyatrosu’ndaydım. Bir arkadaşım BKM’nin seçmelerine katılacaktı. Onunla birlikte ben de buraya geldim. 3 yıldır da buradayım. Biraz yaştan sıkıntılıyım. Ekibin en büyüğü benim. 37 yaşımdayım.

82 doğumluyum.

Sema Özkan Yorgun

Kızımı görememek beni üzüyor

Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’ndan mezun oldum. 2 buçuk yaşında bir kızım var. Bazen uzun süre onun göremediğim zamanlar oluyor. Bu durum beni gerçekten üzüyor. Ama onun için de çalışıyorum, bir şekilde bu tempoyu yürütüyorum.

Atakan Çelik

Yılmaz Hoca ile baba oğul gibiyiz

İlk filmim “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”... Yılmaz Hoca, dünya tatlısı. Aramızdaki ilişki baba-oğul gibi. Yeri geldiği zaman fırçasını atar ama kızgınlığı 10 dakikadan fazla sürmez.

Yasin Çam

Ekonomi okurken oyuncu oldum

Ben aslında ekonomi okudum. Üniversiteye giderken aynı zamanda tiyatro da yaptığım için okul 7 yılda bitti. Sonra zaten oyuncu olmaya karar verdim. (Gülüyor) Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra BKM Mutfak’a girdim.

Ozan Can Yiğit

Herkes bize espri yapmaya çalışıyor

Spor salonunda geçen bir skecimizde “göğüslerimi oynatıyorum, göğüs çalışıyorum” diye bir repliğim vardı. Geçen gün spor salonundayım. Bir dayı aletle çalışıyordu, “Kaç setiniz kaldı? Ben de çalışacağım” dedim. “Pardon göğüs çalışıyordum, duymadım” diye karşılık verdi. “Ne abi” dedim, tekrarladı. Sonra gülmeye başladı. Sonradan anladım. Biz şakayla uğraştığımız için herkes bize espri yapmaya çalışıyor.

Batuhan Soyaslan

Biz daha skeç oynuyoruz

Haftada 8-9 skeç ortaya koyuyoruz. Gösterimiz 20.30’da başlıyor. 00.30’da bitiyor. Önce ekibime göre süreler arttığı için onlardan 4 skeç fazla oynuyoruz.

Ezgi Özyürekoğlu

Reytinglerin artmasında kampların etkisi var

Reytinglerin artmasında Yılmaz Hoca’nın çiftliğinde yaptığımız kampların etkisi büyük. Orada 7/24 birlikte olduğumuz için sürekli yazıp çiziyoruz. İstanbul’da buluşmak daha zor oluyor.

Gürhan Altundaşar

Lakabım ‘dede’

Ben, 84’lüyüm. Bana ekipte ‘dede’ diyorlar. Engin benden iki yaş büyük ama ona ‘Engin’ diyorlar. (Gülüyor) Çünkü gerçekten Engin yaşını göstermiyor... Ekipte “aşk var mı” diye soruyorsunuz ama biz Survivor’dakiler gibiyiz, biz de metin yazmaktan, şaka aramaktan, bölüm çekmekten kimsenin aşk düşünecek zamanı olmuyor.

Ecem Bayır

Akrabalarım gerçeği buradan öğrenecek

İstanbul Üniversitesi’nde Dilbilimi okuyorum. Kep attım ama alttan ders alıyorum. Bütün akrabalarım beni mezun zannediyor buradan gerçeği öğrenecekler. Annem Instagram’dan BKM’nin Yılmaz Erdoğan çıraklarını arıyor diye ilanı bana post atmıştı. Onu görüp seçmelere katıldım ve ekibe dahil oldum.

Safa Sarı

Evimde yaşayamıyorum

Kamp dışında İstanbul’da da evlerimizde koloni halinde yaşıyoruz. Evim Pendik’te ama ben aslında Pendik’te yaşamıyorum. (Gülüyor) Ozan’da yaşıyorum, Atakan’da yaşıyorum, bazen Batuhan’da yaşıyorum. Daha Yasin’de yaşamadım. Kim müsaitse onunla gidiyorum. Bu arada annem ve babamı çok özledim. Buradan çok selam söylüyorum.

Eda Nur Hancı

Nasıl bu tempoya ayak uydurulur derken ekibe girdim

Galatarasay Üniversitesi’nde felsefe okuyorum. Aynı zamanda da Sadri Alışık Tiyatrosu’ndaydım.

Arkadaşım Engin (Demircioğlu) BKM ekibine dahil olduktan sonra bana “Buraya gel” dedi. Ama ben hep ona “siz çok çalışıyorsunuz, buna nasıl ayak uydurulur” diyordum.

Sonra bir şekilde ben de ekibe girdim. Baktım burası çok iyi gerçekten, bu sefer okulu arka plana attım.