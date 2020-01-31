Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:47,
Survivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan kimdir? Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan hakkında bilgiler…
Survivor 2020’de yarışacağı kesinleşen isimlerden biri de Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan oldu. Babasıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı olarak karşımıza çıkacak olan Tayfun Erdoğan kimdir? İşte Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan hakkında bilgiler…
Şarkıcı Emrah ve Ebru Çolak’ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapan Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak evlenmek istediğini belirtmişti. Katıldığı programlar ardından evleneceği haberleri çıkan Tayfun Erdoğan, hala bekar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle