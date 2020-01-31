MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSurvivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan kimdir? Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan hakkında bilgiler…
GeriMagazin Survivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan kimdir? Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan hakkında bilgiler…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Survivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan kimdir? Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan hakkında bilgiler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan kimdir? Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan hakkında bilgiler…

Survivor 2020’de yarışacağı kesinleşen isimlerden biri de Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan oldu. Babasıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı olarak karşımıza çıkacak olan Tayfun Erdoğan kimdir? İşte Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan hakkında bilgiler…

Şarkıcı Emrah ve Ebru Çolak’ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapan Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak evlenmek istediğini belirtmişti. Katıldığı programlar ardından evleneceği haberleri çıkan Tayfun Erdoğan, hala bekar.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle