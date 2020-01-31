Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu mu?

Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz günlerde 2020 sezon tarihini duyurduğu Survivor ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Şubat ayında başlayacak olan Survivor'un bir yarışmacısı daha belli oldu. Oyuncu Ersin Korkut ve Uğur Pektaş'ın ardından şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan da kadroya dahil oldu. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak?



Survivor 2020, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.



ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI



ERSİN KORKUT



Survivor'ın ilk yarışmacısı Ersin Korkut oldu. BKM oyuncusu olarak tanınan Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 tarihinde dünyaya geldi. Yılmaz Erdoğan’ın kuzeni olan Ersin Korkut, usta oyuncunun desteğiyle oyunculuğa ilk adımını attı. İstanbul’a gelmeden önce Hakkari’de taksi şoförlüğü yapan Ersin Korkut, ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak da çalışmıştı. Yılmaz Erdoğan, sempatik oyuncuyu Beşiktaş Kültür Merkezi’nde çalışması için çağırdı ve Korkut’un oyunculuk kariyeri de böylece başlamış oldu. İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber bir cips reklamında oynayan Ersin Korkut, "Doktor Bu Ne?" repliği ile tanındı.

2005 yapımı Organize İşler ile beyazperdeye de el atan Ersin Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.



UĞUR PEKTAŞ



Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Yoga, aikido ve tai chi sporlarıyla ilgilenen Uğur Pektaş, Survivor’ın 2005 sezonuyla tanınmıştı. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Yıldızı ise Arka Sokaklar dizisiyle parladı.



Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Gamze Özçelik ile evlendi. Evlilikleri üç yıl süren çift, 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı. Çiftin 30 Ocak 2010 tarihinde dünyaya gelen Murathan adında bir oğlu var.



TAYFUN ERDOĞAN



Şarkıcı Emrah ve Ebru Çolak’ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapan Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak evlenmek istediğini belirtmişti. Katıldığı programlar ardından evleneceği haberleri çıkan Tayfun Erdoğan, hala bekar.