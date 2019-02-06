Sururi unutulmadı
GEÇEN aralık ayında hayatını kaybeden Gülriz Sururi, yarın Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anılacak.
Tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem ve yazar Zeynep Oral’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlik yarın saat 20.00’de Süreyya Operası’nda yapılacak. Ayça Varlıer’in şarkıları ile renk katacağı gecede, Varlıer’e Simten Şenpolat piyanosu ile eşlik edecek.
Gecede müziğin yanı sıra Zeynep Miraç, Seçkin Selvi, Dikmen Gürün ve Aydın Engin; Gülriz Sururi’yi ve tiyatro sanatına katkılarını anlatacak.
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