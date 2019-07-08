Sürpriz ikili! Ayrı dünyalar mı ortak noktalar mı?

Ömür Gedik: Bana çok da ayrı dünyaların insanı gibi gelmediler. İkisi de şov dünyasının içinde, popüler isimler. Vardır bir sürü ortak noktaları. Ayrıca hiç kimse bir diğerinin aynı değil ki. Güzel olan da farklılıklarda ortak noktaları yakalamak.

Cengiz Semercioğlu: Geçen hafta duydum bu ilişkiyi. İlk kez 29 Haziran’da Çeşme Klein’da samimi şekilde görüldükleri, 30 Haziran’da da Cove Aya Yorgi’de samimiyeti epey ilerlettikleri haberi gelmişti. Şimdi ilişki resmiyet kazandı. Cool Didem’le Selami Şahin’in oğlu yan yana gelince garipsiyor millet ama aslında Lider de epey cool biri. Neden şaşırıyorsunuz, ben yakıştırdım ikisini. Ama ilişkileri yaz aşkı olmaktan ileri gider mi, bakın ondan emin değilim...

Onur Baştürk: Henüz tam bir ilişki olup olmadığını bilmiyoruz ama bana hayli “ayrı dünyalar” gibi geldi. Tabii dışarıdan bakınca görünen bu. Bir de Didem Soydan dünya görüşü, hayata bakışıyla gayet net ve bu konularda lafını esirgemeyen bir kadın. Bu açıdan birçok popüler isme göre “sert” hatta. O yüzden de “ayrı dünyalar” diye düşünmüş olabilirim. Yanılıyor da olabilirim tabii.

Bu işbirliği iki tarafa da yaradı

Haftanın en çok ilgi gören ikilisi Ben Fero ve Demet Akalın oldu. Aynı şarkıda ve klipte buluştular. Sizce bu buluşma en çok kime yaradı?





Cengiz Semercioğlu: Tam bir win-win projesi... Ben Fero sosyal medyada tanınan bir isim ama Demet Akalın’la yan yana gelmesi burun kıvırdığı, “eski” dediği konvansiyonel medyada da yer almasını sağladı. Demet de adına şarkılar yazılan, sosyal medya yıldızlarıyla işbirliği yapan bir popçu oldu. İkisi de kazandı.

Onur Baştürk: Evet, ikisine de yaradı ama en çok Demet’e. Çünkü Demet kendi videosu ve şarkısından çok Ben Fero’nun bu şarkısı ve videosuyla ön plana çıktı ve konuşuldu. Bir yandan da kendi konumunu bu şarkıyla beraber kültleştirmiş oldu Demet Akalın.

Ömür Gedik: Bence bu buluşma ikisine de ekstra bir şey katmadı. Kitleleri çok farklı. Ve o iki kitle bir daha birbirine değmez.

Aleyna neden kafayı Orta Doğu’ya taktı?

Haftanın en ilginç açıklaması Aleyna Tilki’den geldi: “Önceden Orta Doğu değil, Amerika’da star olmanın daha büyük olduğunu sanırdım. Ama Orta Doğu’da kabul görmek çok sert, çok zor! Amacım Amerika’da kabul görmek değil o kolay. Amacım Orta Doğu gerçeğini oraya göstermek.” Ne diyorsunuz Aleyna’nın bu Orta Doğu çıkışına?





Ömür Gedik: Aleyna’nın dediklerinden bir şey anlamadım. Amerika’da kabul görmek nasıl kolaymış?

Kolaysa neden Türkiye’de star olan hiçbir şarkıcı ya da oyuncu bugüne dek Amerika’da kendini gösteremedi?

Onur Baştürk: Ne demek istemiş Aleyna, ben de hiç anlamadım! “Amerika’da herkes seni destekliyor” da ne demek?

Amerika müzik sektörü Aleyna’yı bağrına bastı da haberimiz mi yok?

Orta Doğu’da kabul görmek neden sert olsun? Niye kafayı Orta Doğu’ya takmış? Bence Aleyna, Amerika’da yükselmenin imkansız olduğunu görünce böyle kafası karışık bir açıklama yapmış.

Cengiz Semercioğlu: Aleyna’nın bir tek Orta Doğu uzmanı olmadığı kalmıştı, onu da yaptı.

Orta Doğu analizlerini de bekliyoruz artık. Ancak bu kadar dayanaksız, bu kadar sallama bir teori olabilir. Amerika’da bugüne kadar neden kimse bir Türk sanatçıyı desteklemedi o zaman? Ciddiye almamamız gereken bir Aleyna güzellemesi daha...

Garip ve ayıp

Kıbrıs’ta konser veren Özcan Deniz’e kadın hayranları zor anlar yaşattı. Sahneye çıkan kadınlar, sarıldıkları şarkıcıdan bir türlü ayrılmadı. Sizce kadın seyirci, erkeklere göre daha mı cesur?





Ömür Gedik: Kadın seyirci erkeklere göre daha cesur değil, daha hadsiz ve kontrolsüz. Kadınların Özcan Deniz’e yaptıklarını izlerken onlar adına ben utandım. Yanlarındaki kişilerden biri de bunlara “Kardeşim kendine gel, kendini de sahnedeki adamı da rezil etme” dememiş mi?

Onur Baştürk: Hakikaten o görüntüler neydi öyle? Bu artık sevgi gösterisi değil, başka bir şey. Dilim varmıyor söylemeye. Çok garip ve ayıp buldum. Özcan Deniz’in şaşırmasını da gayet haklı buldum.

Cengiz Semercioğlu: Bunu bir erkek, kadın şarkıcıya yapsaydı taciz, sarkıntılık, cinsel saldırı da dahil olmak üzere pek çok konuda hakkında dava açılırdı. Bir erkeğin kadına zorla bir şey yapmasının böyle yaptırımları olması doğru. Yetişkin bir kadın yetişkin bir erkeğe aynı şeyi yaptığında ise yakışıksız hareket ve kendini bilmezlikten bahsedebiliriz en çok.

Olaylı boşanmalara alışmışız

Akasya Asıltürkmen, 3 yıl önce evlendiği eşinden boşandı ve “Çok güzel, naif bir boşanma oldu” ifadelerini kullandı. Pek de alışık olmadığımız bu durumu yorumlayalım...





Onur Baştürk: Ünlüler arasındaki çekişmeli boşanmalara alıştığımızdan, Akasya’nın bu tavrı çok medeni ve masum geldi bana. Drama yapmamış, sakin sakin her şeyi kabullenmiş. Keşke tüm ünlü çiftler onlar gibi boşanabilse...



Ömür Gedik: Evet biz olaylı boşanmalara alışığız genelde, bol kavgalı, atışmalı, çekişmeli. Bunların olmadığı boşanmalara tabii ki göreceli olarak naif denebiliyor. Ama bir boşanma da nasıl güzel olur bilemedim. Ayrılık illa ki hüzündür, güzel değildir, en azından taraflardan biri için.



Cengiz Semercioğlu: Akasya bunu benim programımda söyledi ve çok da samimiydi. Yağmur-Emre Aşık çiftinin olaylı görüntüleri üzerine bunu söyledi. Akasya’nın bir çocuğu var ve ayrıldığı eşi Serdar’la evlilik terapistine de gitmişler.

Hiçbir boşanma kolay olmuyor ama en azından kırmadan dökmeden başaranlar da var işte böyle...

O yorumlar Ajda’ya haksızlık

Cengiz Semercioğlu’nun programına katılan Ajda Pekkan’ın donuk bir ifadeyle “hiperaktifim” dediği görüntüler, sosyal medyada olay oldu. O video hakkında siz neler söyleyeceksiniz?





Onur Baştürk: O kadar çok rastladım ki videoya. Resmen efsane oldu o anlar. Ama bence Ajda’nın o sırada aklına başka bir şey gelmiş, onu düşünüyor gibi. Bu yüzden sanki o an donup kalmış gibi yayında. Hepimize olabilirdi. Ama Ajda’ya olunca aldı yürüdü, “caps” oldu muhabbetlere.

Ömür Gedik: Ajda Pekkan’ın her ne kadar gerçekle büyük tezat oluştursa da yıllarca kullanılacak bir caps’i oldu. Ajda Pekkan o videoda göründüğü gibi değil ama dediği gibi gerçekten de hiperaktif, sürekli kendini yenileyen, çalışmayı bir an olsun bırakmayan biri. Yani videodaki görüntü değil, ses doğru.

Cengiz Semercioğlu: Bir anlık görüntü üzerine Ajda’ya o yorumları yapmak büyük haksızlık. Bugüne kadar Ajda’yla üç-dört TV programı yaptım. Ben Ajda’yı hiçbir programda bu kadar iyi, bu kadar doğal görmemiştim.

Müzik yazarı Yavuz Hakan Tok’un şu sözleri çok önemli: “40 yıldır bütün televizyon röportajlarını izlemiş birisi olarak Ajda’yı ilk kez bu kadar samimi, doğal ve akıcı konuşurken gördüm. Şaşırmadım dersem yalan olur.” 40 yılın en iyisiydi Ajda...



Onur Baştürk - Cengiz Semercioğlu - Ömür Gedik