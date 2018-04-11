Suriye’de ilk gala

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, TRT’nin katkılarıyla Suriye’nin Cerablus kentinde çekilen, gerçek hikayeler üzerine kurulu “Kardeşim İçin Der’a”, yarın vizyona giriyor.

Yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, oyuncu kadrosunda ise İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur ve İbrahim Ethem Arslan’ın yer aldığı filmin galası, önceki gün Halep’te yapıldı.



İÇ SAVAŞI İÇERİDEN VEREN OLMAMIŞTI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Çobanbey beldesindeki AFAD Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen galaya film ekibinin yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da katıldı.

Gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, bugüne kadar çok sayıda esere destek olduklarının altını çizerek “Kardeşim İçin Der’a” filmine de çok değer verdiklerini söyledi.

Suriye’deki iç savaşın 7 yıldır devam ettiğine dikkat çeken Eren, “Bugüne kadar Suriye’deki iç savaşı içeriden veren olmamıştı. Bu eser de bu boşluğu dolduruyor. Henüz Türkiye’de sinemaseverlerle bu tarz bir film buluşmamıştı. Bizim bu bölgeyi anlamız lazım. Hiç kimse bu hayatta vatansız kalmak istemez. Burada olanların ve vahşetin neticesinde milyonlarca insan vatansız kaldı.

Bu işin nasıl başladığını ve neler yaşandığını, Esed zulmünü konu alan bir film yapmak istedik” ifadelerini kullandı.

Eren konuşmasına şöyle devam etti: “Biz izleyicilerin filme rağbet göstereceğine inanıyoruz.

Filmin galasını da burada yapmak istedik. Suriye’de yapılan ilk gala oldu. Malumunuz Bosna Film Festivali, savaş sırasında yapılan gösterimle başlayan bir festival. Sanat, film aslında toplumsal çatışmaların bir yansımasıdır.

Yaşadığımız coğrafyada ise bunun en ağır sonuçlarını görüyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çıkacak sanat eserleri de sanatseverlerle buluşacaktır. Bu filmin bir önemi de Cerablus’ta çekilen sahnelerdir. Bu film, Suriye’de olan biteni Suriyelilerin gözünden anlatıyor.

Film ayrıca bizim bölgede olup biteni daha iyi anlamamızı sağlayacak.”



HAYATIN NORMALLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK İSTEDİK

Yapımcı Halis Cahit Kurutlu, Cerablus’un Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirildiğine işaret ederek bunun ardından altyapıdan güvenliğe çeşitli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi: “Cerablus DAEŞ’in elinden kurtarıldı. Türk ordusu tarafından özgürleştirildi. Biz de neden burada film çekilmesin dedik. Hayatın normalleşmesine katkı sağlamak için filmin son haftasını orada çektik. İnsanlar da çok sıcak karşıladı.”

Yönetmen Murat Onbul, bölge halkının çekimler konusunda kendilerine çok yardımcı olduğunu anlattı, emeği geçenlere teşekkür etti:

“Çok zamanımız yoktu ama bölge halkı çok yardımcı oldu. Bu işin basit bir iç ayaklanmanın üzerine kurulduğunu düşünüyorlar ama bunun çok uzun bir geçmişi var. Bir günde olmadı. Yıllarca insanlar Baas yüzünden büyük bir zulme mahkum edilmiş. Bu film, bir mesaj vermek üzerine yapılmadı. Der’a tüm bu olayların başladığı nokta. İnsanların baskı altında nasıl tepki verdiklerini göstermek istedik. Sinemaseverler, dertli bir film izleyecekler. Kimse gişe derdiyle bu işe girmedi.”

Filmde eşi Berna Koraltürk’le çalışan Onbul, sorular üzerine “Berna ile ‘Baba Candır’ dizisinin setinde tanıştık. Diziden ayrıldıktan sonra evlendik. Eş olarak ilk kez birlikte çalıştık” diye konuştu.





ÇEKİMLER 1 HAFTA DAHA DEVAM ETSE DAYANAMAZDIM

Başrol oyuncularından İlker Kızmaz, İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra Suriye’ye dönen “Ali” karakterini canlandırdığını söyledi. Oyuncu, “7 yıldır televizyondan izlediğiniz bir bölgede çekim yapmak nasıl bir duyguydu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Dışarıdan izleyince akvaryumdan balıkları izliyormuş gibi oluyor ama olaya biraz daha dahil olduğunuzda insanların neler yaşadığını kendi ağızlarından dinliyorsunuz. Bunlarla yüzleşmek bizim için ağır oldu. Umarım bu insanların yaşadıklarını filmde de yansıtabilmişizdir. Tek umudumuz bu.”

Kızmaz ayrıca “Cerablus’ta benim sahnelerim yoktu ama bazı sahneler psikolojik açıdan çok sertti. O yüzden bir hafta daha çekim yapsak dayanamayabilirdim.

Yönetmenimiz Murat Onbul bizi bu anlamda zorladı. Hikayenin başı çok enteresan. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Küçük bir kıvılcımla bir ülke ayağa kalkıyor. Küçük çocukları, duvarlara yazdıkları yazılardan dolayı alıkoyup, işkence yaparak öldürüyorlar” diye konuştu.

Berna Koraltürk, Çobanbey’deki çocuklara oyuncak dağıttı.

TÜRK ASKERİNİN OLDUĞU HER YERDE ADALET VAR

“Cemal” karakterini canlandıran Cem Uçan, film için “Cesaret isteyen işler” yorumunu yaparak Suriye’deki dramı en doğru şekilde anlatmaya çalıştıklarını belirtti: “Ben Ali’nin çocukluk arkadaşı Cemal’i canlandırdım. Cerablus’ta sahnelerim vardı ama hiç korkmadım çekimlerde. 96 yılında Şırnak’ta Özel Harekat’ta askerlik yaptım. O yüzden bu konuda çok çekingen biri değilim. Bir de Türk askerinin olduğu her yerde adalet var. İnsanlar artık görsün, burası Türk askeri sayesinde sinema filmi çekilebilir, galası yapılabilir hale geldi. Çocuklara karşı çok hassasım. Bugün onlara oyuncak dağıttık, o sırada çok duygulandım. O kadar masum ve temizler ki. Hiçbir çocuk hayatını yaşayamadan gözlerini kapamasın.”





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakçı Kan, askerlerin kullandığı kamyonlara bindi.