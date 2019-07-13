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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı BARIŞ
13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Süreyya’nın Camp tutkusu

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Süreyya’nın Camp tutkusu

İkoncan Süreyya Yalçın, mayo seçimleriyle Camp akımını mı takip ediyor, yoksa sadece bizimle eğleniyor mu?

Büyük bir ihtimalle Süreyya Yalçın şu an yatında bu haberi gülümseyerek okuyor ve şunu düşünüyor: “Yine yemi yuttular.” Paylaşımın altına hashtag ile düşürdüğü “Yaptığım her şey ile gurur duyuyorum” cümlesi de biraz bu duruma gönderme yapıyor.

Yalçın, özellikle bu kostümlerle poz vermeyi seçiyor. 40 derece Bodrum sıcağında pul payete bulanıp, dahası kovboy çizmesi giyerek poz verdiğinde “Bu ne hal, nasıl giyinmiş, ne yapmaya çalışıyor” diye manşet olacağının farkında. Ve eğleniyor bu durumla.

Ya da bu sene Met Gala’nın da teması olan ‘Camp’ akımının takipçisi.

“Camp nedir” dersek: 1964’te yazar Susan Sontag’ın makalesiyle gündeme gelen Camp, ‘aşırı süslü, abartılı, gösterişli, kitch’ tarzı sembolize ediyor. Bizde bu akımı en iyi yakalayan isim Bülent Ersoy. Ama Süreyya Yalçın’ı da yabana atmayalım.

Sözün özü: İyi eğlenceler, iyi tatiller Süreyya!

Süreyya’nın Camp tutkusu

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