SÃ¼reyya YalÃ§Ä±n'Ä±n pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ balÄ±klara yem oldu

Süreyya YalçÄ±n'Ä±n pÄ±rlanta yüzüÄŸü balÄ±klara yem oldu
Posta'dan Bekir SaÃ§ar bu ilginÃ§ olayÄ± yazdÄ±:
SÃ¼reyya YalÃ§Ä±n ile eÅŸi Ozan Baran bir ay Ã¶nce Miami'den geldi. SoluÄŸu GÃ¼ney sahillerine aldÄ±. Ã–nce tekneleriyle Yunan AdalarÄ±'nÄ± gezdiler. ArdÄ±ndan da Bodrum, Marmaris sahillerini. KalabalÄ±ktan bunalan Ã§ift Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce GÃ¶cek'e gitti.
Teknede bile davete gider gibi takÄ±p takÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± Ã§ok seven SÃ¼reyya YalÃ§Ä±n denize girmek iÃ§in mÃ¼cevher takÄ±larÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rken 400 bin lira deÄŸerindeki pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ denize dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ. TÃ¼m aramalara raÄŸmen yÃ¼zÃ¼k bulunamamÄ±ÅŸ.Â
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