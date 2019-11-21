Süreyya Yalçın'ı kızdıran olay! Etiketlerini değiştirince...
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, elbise aldığı modacıdan fiyatı uygun bulunca birkaç elbise daha sipariş etti, ancak modacı elbiselerin etiket fiyatlarını değiştirdi.
Süreyya Yalçın, tasarımlarını çok beğendiği genç bir modacıdan 2-3 parça kıyafet aldı. Elbiselerin fiyatı 500 ile 1000 TL arasında değiştiği için fiyatını da uygun buldu ve 5-6 elbise daha sipariş etti.
Posta Gazetesi'nden Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; uyanık modacı, ucuz etiketleri söküp yerine 10-15 bin liralık etiketler koydu.
Durumu hemen fark eden Süreyya Yalçın, modacıyı fena halde azarladı.
'Zengin olabiliriz, ama enayi değiliz'
Sosyetik güzel, 3 yıl önce Bodrum Türkbükü’nde 3 soda, bir kahveye 250 TL hesap isteyen işletmeciye tepki göstermişti: Zengin olabiliriz, ama enayi değiliz.
Neden bu kadar zayıf?
Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Süreyya Yalçın, özel bir detoks ve diyet programıyla 2 ayda 15 kilo verdi. Hemen sonrasında anne olmak için tedaviye başladı.
Süreyya Yalçın, geçtiğimiz ay 44 yaşına giren eşi Ozan Baran'a sürpriz doğum günü partisi düzenlemiş, eşi için akrep motifli ve altın kaplama bir pasta hazırlatmıştı.
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