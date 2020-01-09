Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:57,
Süreyya Yalçın, ABD başkanlığına adaylığını koyan Cory Booker’ı Miami’deki malikanesinde ağırladı.
Cory Booker, seçim kampanyasına Miami’den başladı. Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, Booker’ın konuşma yapması için Miami’deki evlerinin kapılarını açtı.
Amerika iş ve siyaset dünyasından 80 kişinin katıldığı davette misafirlere Türk yemekleri ikram edildi. Cory Booker, “Süreyya Yalçın’ın ‘Türk olmak’ konuşması beni çok etkiledi” dedi.
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