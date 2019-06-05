Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sürat teknesinin magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarptığı anlar bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.
Göltürkbükü açıklarında aralarında Hürriyet Gazetesi magazin muhabiri Cenker Tezel'in de bulunduğu muhabirleri taşıyan tekneye sürat teknesi çarpmış ve tekne ikiye bölünmüştü. Çarpışma sonrası teknenin kaptanı ağır şekilde yaralanmış muhabirler ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu.
Güvenlik güçlerinin yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı olayda sürat teknesinin kaptanı gözaltına alınmıştı.
Yaşanan kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Denizde hızla ilerleyen sürat teknesinin, magazin muhabirlerinin bulunduğu tekneye hızla çarparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.
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