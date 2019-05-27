Süper üçlü
Sanat dünyasının dev isimleri Sibel Can, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda verilen iftar davetinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz cumartesi Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği iftar davetine sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Davetliler arasında Sibel Can, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses de vardı. Can ve Tatlıses aynı masada, yan yana oturdu. Bir ara iki sanatçının yanına giden Avşar, onlarla bir süre sohbet etti.
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