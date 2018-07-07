Süper kahraman kıyafeti seksi hissettiriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSüper kahraman kıyafeti seksi hissettiriyor
GeriMagazin Süper kahraman kıyafeti seksi hissettiriyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
07.07.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Süper kahraman kıyafeti seksi hissettiriyor

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
Süper kahraman kıyafeti seksi hissettiriyor

2015 yapımı “Ant-Man”in devam filmi “Ant-Man and the Wasp” önceki gün vizyona girdi. Barbaros Tapan, yönetmenliğini Peyton Reed’in üstlendiği filmin başrol oyuncuları Paul Rudd ve Evangeline Lilly ile Los Angeles’ta buluştu. İki oyuncu, filmle ve kendi yaşamlarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

EVANGELINE LILLY: KENDİME HEP ERKEKLERİ RAKİP GÖRDÜM

 ◊ Filmde bir arıyı canlandırıyorsunuz. Çocuklarınızın arılara ya da karıncalara karşı özel bir sevgisi var mı?

- Çocuklarıma her türlü böceğe karşı sevgi dolu olmalarını öğretiyorum. Çünkü ben böcekleri öldüren bir anne değilim. Böcekleri öldürmeden dışarı, ait oldukları yere bırakan biriyim. Zaten hayat arkadaşım Norman Kali’nin bana aşık olma sebeplerinden bir tanesi de buydu.

Daha yeni görüşmeye başlamışken evde yemek yedikten sonra bulaşıkları yerleştiriyordum. Mutfak tezgahının diğer ucundan bana doğru hamam böceğinin yaklaştığını gördüm. Onu elimle aldım ve bahçeye bıraktım. Norman daha önce çıplak elle hamam böceği tutan bir kadını hiç görmediğini söylemişti. Aramızda güzel bir anı olarak kaldı.

◊ The Marvel Cinematic Universe’te birçok kadın kahraman var ama filmin isminde yer alan ilk isim sizsiniz değil mi?

- Evet, Wasp filmin adında yer alan ilk kahraman. Filmde oynadığım karakter Hope sadece güçlü, dirençli, insanlara dersini bildiren bir kız değil, aynı zamanda da zeki. İyi plan yapıp uygulayan bir kadın. Filmde benim için en önemli nokta buydu zaten. Hope bir kadın olarak Scott ve Hank kadar etkili ve onlarla eşit bir karakter.

◊ Bu filmde yeni kostümünüz var. Hiçbir erkek süper kahramana sormadığım bir soru geliyor şimdi. Kostümle kendinizi seksi hissediyor musunuz?

- Neden sormadın! Erkek kahramanlar da kostümlerini giyince seksi hissediyor. Hepsi arkadaşım, hepsini kostümleriyle gördüm. Üzerlerinde kostümleri varken nasıl havalı yürüdüklerini görmen lazım...

Bana gelirsek, ben de seksi hissediyorum ama onun ötesinde kuvvetli hissediyorum. Süper kahramanı oynamak tuhaf bir şey. Gerçek hayatta hiçbir zaman örneği olmayan bir durum. Kahramanlar nasıl yürür, nasıl konuşur, nasıl konuşur, nasıl davranırlar... Elimizde örneği yok değil mi! Ama bende kostümü giyince bütün sorular cevaplarını buluyor. Aynı tiyatrodaki gibi... Nasıl sahneye çıkınca role giriyorsun, bende de karakteri yaratmada kostüm etkili oluyor. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim; kostümün tek kötü yanı tuvalet ihtiyacını gidermek için 10 dakika çıkarmaya uğraşmak...

Süper kahraman kıyafeti seksi hissettiriyor

OĞLUM BENİ HAVALI BULMUYOR

◊ Ant-Man ile filmde aranızda tatlı bir rekabet var. Normal hayatınızda durum nedir? Rekabetçi bir yapınız var mı?

- Fazlasıyla... Karakterimin o yönünü susturmayı sonunda öğrendim. Kendime hep erkekleri rakip gördüm. Kızlarla bir sorunum olmadı. Ama erkekleri her konuda yenmek istedim... Çok zahmetli bir karakterdi, yorucuydu. Neyse ki kendimi sakinleştirdim, herkesi her konuda geçmek zorunda olmadığımı öğrettim.

◊ Oğlunuz süper kahraman annesi ile gurur duyuyor mu?

- Oğlum 7 yaşında, çok asi bir yapısı var. Ona göre annesiyle ilgili hiçbir şey havalı değil. Bana Wasp dışında Hulk ve diğer tüm Marvel karakterlerini çok sevdiğini söylüyor.

Ama içten içe annesini çok havalı bulduğunu biliyorum çünkü onu Wasp taklidi yaparken yakaladım. Kadın olarak küçük bir erkek çocuğunun kadın kahraman taklidi yaptığını görmek hoşuma gitti. Çünkü biz küçükken tüm kız çocukları olarak erkek kahramanları taklit ederdik...

◊ Setten eve gittiğinizde süper kahramandan anneye geçiş nasıl oluyor?

- Sete gidip kostümü giyince Evangeline gidiyor. Eve gittiğimde de şaşkın anne geri geliyor. Çocuklar benim tamamen farklı bir versiyonumu görüyorlar. Fakat şöyle bir durum da var; oyuncular karakterde kendilerinden bir parça olmadığını söylediklerinde inanmıyorum. Bence bir şekilde kendimizden karaktere bir şey katıyoruz ya da tam tersi, karakterden bize bir şeyler geçiyor. Bazen çocuklarımın annelerinin Wasp olduğunu hissettiğim anları da yaşıyorum.

◊ Çalışmadığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz?

- Ruanda’da 9 yıldır bir yardım organizasyonunun başındayım. Zamanımın çoğu bu organizasyon için gidiyor. Onun dışında çocuk kitapları yazıyorum. Şimdi bazılarını TV projesi ya da filme çevirmek için görüşmelerim var. Bunlarla birlikte çevresel ve politik aktivitelerim devam ediyor. Bu iki alanda olabildiğim kadar aktif olmaya çalışıyorum.

◊ Filmde Michael Douglas babanızı, Michelle Pfeiffer annenizi canlandırdı. Nasıldı iki büyük isimle çalışmak?

- Hayal gibiydi... Hep sinemanın ikonik starlarını düşünürdüm.

Bulundukları yere şansla gelmeyen yetenekli insanları hayal ederdim. Michael ve Michelle beklentilerimi fazlasıyla aştılar. Michael ağzını açar açmaz odanın tüm molekülleri yer değiştiriyor! Onlar rollerini o kadar rahat oynuyorlar ki, sihirli bir şey bu gerçekten. Açıklamak mümkün değil...

 PAUL RUDD: EN BÜYÜK DESTEKÇİM ESiM

  Ant-Man’in en sevdiğim özelliği kendi büyüklüğünü ayarlayabilmesi... Malum günümüzde kısa, uzun, şişman, zayıf diye sürekli kategoriye dahil ediliyoruz...

- Maalesef... Ben de özel hayatımda bu durumu sıklıkla yaşıyorum.

Nasıl yani?

- Boyum 1.78... Kısa mı? Bence değil. Daha doğrusu oyuncu olana kadar kısa olmadığımı düşünüyordum. Şimdi beni yeni görenler “Düşündüğümüzden daha kısa boylusun” diyorlar. Gerçi ben hâlâ kısa olduğumu düşünmüyorum. Tabii şu da var, Chris Hems-worth, Chris Evans ve Chris Pratt gibi uzun boylu oyuncuları görünce, biyolojik ve genetik özelliklerimin daha çok farkına varıyorum. Neden beni dev karıncanın üstünde uçan karınca adam olarak seçtiklerini bilmiyor muyum zannediyorsun! (Gülüyor)

Filmi izlerken çok güldüm, çok eğlendim. Senaryo yazarlarından bir tanesi de sizsiniz, filmin hem ana kahramanı olup hem de yazmak zor olmadı mı?

- Ortak çalışmaya dayalı bir senaryo oldu. Benimle birlikte yazan arkadaşlarım çok yetenekliydi. Benim için hikayede en önemli şey insanların etkileşimi ve birbirleriyle olan iletişimi... Mesela benim bir kızım var. Sana şimdi bir baba-kız sahnesi yazabilirim. Çünkü nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Filmdeki karakterler de sonuçta insan, sadece farklı hikayeleri olan insanlar...

Bu arada merak ediyorum, filmdeki kart oyunları kamera hilesi mi yoksa gerçekten siz mi yaptınız?

- Gerçekten ben yaptım, hile değildi. Bu konuda beni eğiten hocamın adı Blake Vogt. Kendisi dünyanın en iyi sihirbazlarından bir tanesi. İtiraf etmeliyim ki birkaç küçük hile için ayna önünde çok çalıştım. En basit oyunları bile öğrenmek uzun sürüyor.

Süper kahraman kıyafeti seksi hissettiriyor

BİZİM EVDE DİNAMİKLER ÇOK FARKLI

Üçüncü “The Avengers” filmi “Infinity War”da Ant-Man yoktu. Bazı fanlar sizi postere photoshop programıyla yerleştirdi, gördünüz mü?

- Evet gördüm.

Ne hissettiniz?

- Hoşuma gitti tabii ki... Ben de o posterde yer almak isterdim sonuçta. Filmde benden bahsettikleri bir sahne vardı, izlerken “Oh adım geçti” dedim hatta.

Hiç sordunuz mu neden filme dahil olmadığınızı?

- Hayır, neden sorayım ki? Ayrıca olmayacağımı biliyordum en baştan itibaren.

Eşiniz Julie Yaeger komedyenliğinizi mi oyunculuğunuzu mu yoksa yazarlık yönünüzü mü daha çok seviyor?

- Bence eşim de çok komik. Çocuklarımız daha da eğlenceli... Eşim kariyerimin en büyük destekçisi oldu.

Rol aldığımda ya da film iyi gişe yaptığında en çok sevinen hep o oldu. Fakat evdeki dinamikler çok farklı. Örnek vermek gerekirse “Paul çöpü at” gibi ev işi yapma durumlarını fazlasıyla yaşıyorum.

Oyuncu, komedyen veya yazar olmam, günlük hayatımızda hiçbir rol oynamıyor.

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

Bakmayın aynı elbiseyi birkaç kez giydiğine parayı böyle harcıyormuş

Yeşilçam yıldızlarını buluşturan düğün

Yine bildiğini okudu