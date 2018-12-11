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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Sunucu Özlem Üzenir anlaşmalı boşandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Sunucu Özlem Üzenir anlaşmalı boşandı

Sunucu Özlem Üzenir, şiddetli geçimsizlik iddiasıyla 12 yıllık eşi Ayhan Aygün Üzenir’den anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin iki çocuğunun velayetini anneye veren mahkeme, baba Ayhan Aygün Üzenir’in çocuklar için 2 bin lira iştirak nafakası ile aylık 250 lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti.

UYUŞMAZLIKLARI HAD SAFHAYA ULAŞTI
Bengütürk adlı televizyon kanalında spikerlik ve sunuculuk yapan Özlem Üzenir’in İstanbul Aile Mahkemesi’ne açtığı davada 12 yıl önce evlendikleri ve bu evliliklerinden iki çocuklarının olduğu anlatıldı. Tarafların evlilik birliği içerisinde fikren ve ruhen uyuşmazlık yaşadığının anlatıldığı dava dilekçesinde ”Evlilik birliğinin sürdürülmesini imkansız hale gelmesi nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilsin” dedi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Özlem Üzenir, “Aramızdaki evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Boşanmamıza karar verilsin” dedi. Ayhan Aygün Üzenir de, “Boşanmayı ben de istiyorum” dedi. Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, iki çocuğun velayetinin anneye verilmesini hükme bağladı. Mahkeme ayrıca iki çocuk için aylık biner liradan toplam 2 bin lira iştirak nafakası ile 250 lira yoksulluk nafakasının davalı babanın ödemesine karar verdi.

Sunucu Özlem Üzenir anlaşmalı boşandı



BİRBİRLERİNDEN TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMADILAR
Çiftin mahkemeye sunduğu boşanma protokolüne göre tarafların üzerinde kayıtlı araçlar yine kendilerinde kalacak. Esenyurt’taki daire Özlem Üzenir’e devredilecek. Büyükçekmece Kamiloba’daki yazlık davalı Ayhan Aygün Üzenir’de kalacak. Yine Büyükçekmece Mimarsinan’daki daire satılarak satıştan elde edilecek gelir, taraflar arasında yarı yarıya pay edilecek. Özlem Üzenir Mimarsinan’daki daire satılıncaya kadar çocukları ile birlikte Sarıyer Nidapark Sitesi’ndeki kiralık evde oturmaya devam edecek. Kirada oturduğu süre içinde evin kira ve aidat bedeli, davalı baba tarafından karşılanacak. Özlem Üzenir, Ayhan Aygün Üzenir’in evlilik öncesi Beşiktaş’ta aldığı 2 ayrı evden herhangi bir kira parası talep etmeyecek. Davalı baba, Özlem Üzenir’in halen oturduğu Sarıyer Nidapark Sitesi’ndeki evin kira, aidat, elektrik, su faturası toplamı 4 bin 500 lirayı Özlem Üzenir’e ödeyecek. Taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacak.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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