Gözyaşlarını tutamadılar! Süleyman Turan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
Ünlü oyuncu Süleyman Turan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yaşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan dün evinde ölü bulunmuş, yapılan incelemede Turan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Eylül'de hayatını kaybettiği belirlenmişti.
83 yaşında hayata veda eden Süleyman Turan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Süleyman Turan'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Turan'ın yakın arkadaşı oyuncu Yusuf Sezgin gözyaşlarını tutamadı.
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