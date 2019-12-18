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Şükrü Özyıldız'dan ikinci dava
ŞÜKRÜ Özyıldız, Endemol Medya’ya yine dava açtı.
Oyuncu “Kış Güneşi” adlı dizinin yurtdışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya’ya açtığı alacak davasını kazanmıştı.
Bir kez daha mahkemeye başvuran oyuncunun dilekçesinde, “Bilirkişi raporunda şirketin diziye ait yurtdışı gelirlerini Şükrü Özyıldız’dan gizlediği belirtilmiştir. Şirketin Özyıldız’a 40 bin dolar daha ödemesi gerekir” denildi.
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