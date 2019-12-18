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18.12.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Şükrü Özyıldız'dan ikinci dava

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Şükrü Özyıldız'dan ikinci dava

ŞÜKRÜ Özyıldız, Endemol Medya’ya yine dava açtı.

Oyuncu “Kış Güneşi” adlı dizinin yurtdışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya’ya açtığı alacak davasını kazanmıştı.

Bir kez daha mahkemeye başvuran oyuncunun dilekçesinde, “Bilirkişi raporunda şirketin diziye ait yurtdışı gelirlerini Şükrü Özyıldız’dan gizlediği belirtilmiştir. Şirketin Özyıldız’a 40 bin dolar daha ödemesi gerekir” denildi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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