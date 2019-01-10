Şükran Ovalı yeni imajıyla gündemde: Saçlarıma güle güle
Geçtiğimiz ağustos ayında anne olan güzel oyuncu Şükran Ovalı, yeni imajını sosyal medyadan paylaştı. Kısa saçlı halini ilk kez hikayeler bölümünden paylaşan Şükran Ovalı, imaj değişikliğinin nedenini de açıkladı
Geçen ağustos ayında kızı Mihran Ela'yı kucağına alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, yeni imajıyla gündeme geldi. Saçlarını bir hayli kısaltan Şükran Ovalı, imaj değişikliğinin nedenini şu sözlerle açıkladı. "Çok dökülen saçlarıma güle güle... Kısa ve rahat saçlarıma merhaba" diyen ünlü oyuncuya bir takipçisi "Bebekler annelerini tanımaya başladığında annelerin saçları dökülürmüş. Benim çok fena dökülmüştü. Sonra hepsi geri geldi" mesajını attı. Takipçisinin yanıtsız bırakmayan Ovalı da "Ya öyleymiş cidden" cevabını verdi.
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