Şükran Ovalı kızının ismini açıkladı
5 aylık hamile olan Şükran Ovalı daha önce kızının adını rüyasında gördüğünü ve açıklamak istemediğini söylemişti.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 2016’da oğlu Çınar’ın annesi Asena Atalay’dan boşanmış, Ocak 2017’de oyuncu Şükran Ovalı ile nikah masasına oturmuştu.
KIZININ ADINI ÖYKÜSÜNDE YAZDI
5 aylık hamile Şükran Ovalı, 'Onların Öyküsü' isimli kitapta 'Kilitli Dolap' öyküsünü kaleme aldı. Şükran Ovalı 'Kızımın adını öyküde geçen Mihran koyacağım' dedi.
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