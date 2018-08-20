2017'de Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı anne oldu
3 Ocak 2017'de futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı anne oldu.
Ovalı, bu sabah bir kız bebek dünyaya getirdi.
Çift kızlarına Mihran adını verdi.
Bu mutlu günde oyuncu dostları Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Songül Öden, Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Pelin Ermiş, Gözde Seda Altuner ve Melisa Doğu da Şükran Ovalı'yı yalnız bırakmadı.
Şebnem Bozoklu, çektiği fotoğrafı "Şükranımızı doğumhaneye indirirken bu sabah biz... Şahane bir bebek geldi bu sabah dünyaya" notuyla Instagram'da paylaştı.
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