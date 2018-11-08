'Sübyancı' diyorlar korkuyorum! Ünlü yönetmen Onur Ünlü savcılığa başvurdu
Yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilişkisi nedeniyle, sosyal medyada hakarete ve ‘Sübyancı’ denilerek tehditlere maruz kaldığını söyleyip savcılığa başvurdu: Saldırıya uğrayabilirim
HEDEF HALİNE GETİRİLDİM'
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; 46 yaşındaki Onur Ünlü, savcılığa şikayette bulundu: "26 yaşındaki Hazar Ergüçlü ile ilişkim nedeniyle sosyal medyada hedef haline getiriliyorum. 'Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı' diyerek hakkımda linç kampanyası düzenleniyor."
61 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ
Ünlü, "Söz konusu eleştiriler, küçük düşürücü küfürler; itibarıma, haysiyetime yönelik ağır ithamlar. Bu yüzden halk bana karşı öfkeyle yaklaşıyor. Fiziksel bir şiddete maruz kalabilirim" diyerek 61 sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu.
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