MESAM'da gerginlik artıyor!

22 GÜN ÖNCE ÜYELİKTE İHRAÇ EDİLDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde MESAM’ın asli üyesi olan Suat Suna’nın seçimle yönetim kurulu üyeliğine getirildiği belirtildi. İddiaya göre MESAM Yönetim Kurulu üyeleri Ali Haydar Timisi, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa ve Cahit Berkay’ın 3 Ocak’ta MESAM Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe vererek Suat Suna’nın görevi gereği öğrendiği MESAM’a ait sır niteliğindeki bilgileri, MESAM üyesi olmayan kişilerle paylaştığını ve Facebook’tan ifşa edilmesine sebebiyet verdiğini öne sürdüler. Suna’nın Haysiyet Kurulu’na sevk edilerek cezalandırılmasını istediler. Suat Suna yönetim kurulunun aldığı kararla 26 Ocak’da MESAM’dan ihraç edildi. Üyelikten ihraç kararının hukuka aykırı olduğu söyleyen Suat Suna ne ile suçlandığını ve hangi sebeple ihraç kararı alındığının kendisine bildirilmediğini dava dilekçesinde anlattı.



MÜVEKKİLİM BİLGİ SIZDIRMADI

Suat Suna’nın 2 Temmuz 2017 tarihinde yönetim kurulu üyesi Ali Yavuz’un istifa dilekçesini aynı gün Burhan Bayar’a bildirdiği için suçlamalara hedef olduğu öne süren avukatı dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Bir üyenin istifası nasıl MESAM’ın ticari sırrı olabilir? Ayrıca müvekkilim Ali Yavuz’un istifasını dışarıya kendisinin sızdırmadığını belirtmiştir. Burhan Bayar, Ali Yavuz’un istifasını Celal Ulusu’dan duyup yayınladığını beyan etmesine rağmen sırf müvekkilimin ihracına karar vermek amacıyla sızdırma olayının müvekkilim tarafından gerçekleştirildiğine karar verilmiştir. Hukuka aykırı ihraç kararının iptali ile müvekkilimin üyeliğe iadesini, 17-18 Mart tarihinde yapılacak Genel Kurul’a katılımının sağlanması için ihraç kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz.”



Suat Suna - Arif Sağ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR