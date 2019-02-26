Suat Ergin kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
Suat Ergin, son günlerde konuşulan isimler arasında yer alıyor. Oyuncu kimliğiyle tanınan Suat Ergin, Kurtlar Vadisi Pusu ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde boy göstermiştir. Peki, Suat Ergin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Suat Ergin, 10 Mayıs 1983 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim gören Suat Ergin, birçok yapımda boy göstermiştir.
Suat Ergin'in oynadığı dizi ve filmler şu şekilde;
Beyaz Hüzün (İsa)
Mavi Gece (Ömer)
Sevgi Taşı
Bir Kadın Tanıdım (Palu'lu)
Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Manav Suat)
Muro (Garson)
Kurtlar Vadisi Pusu (Ayvaz)
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