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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sualtı kavga

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Sualtı kavga

Türkiye’nin sualtındaki gururu olan iki sporcu Şahika Ercümen ve Derya Can Göçen, sosyal medya paylaşımları yüzünden karşılıklı mahkemelik oldu.

DÜNYA Serbest Dalış Şampiyonu olan iki sporcu Şahika Ercümen ve Derya Can Göçen mahkemelik oldu. Şahika Ercümen 26 Ekim 2018’de Salda Gölü’nde 65 metreye dalarak tatlı suda paletsiz değişken ağırlıkla dalış rekorunu kırdı.

Derya Can Göçen ise 24 Kasım’da aynı yerde 68 metreye daldı ve 3 metre ile Şahika Ercümen’in rekorunu geçti.

Sualtı kavga

Şahika Ercümen, Derya Can Göçen’in Salda dalışının etik olmadığını söyledi: “Resmi başvurusu Kaş’a dalmak içindi. Ancak bizim Salda dalışımız ses getirdi. Kendisi başvurusunu Salda’ya dalmak için değiştirdi. Bu etik değildir.”

Ercümen, Göçen’ın Salda’daki dalışı yaptıktan sonra Instagram’ından kendisine ağır eleştiriler yönelttiğini iddia ederek mahkemeye başvurarak iki kez birer aylık tedbir kararı aldırdı.

Bu kararın ardından Derya Can Göçen de Ercümen’in kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Çanakkale’de mahkemeye başvurdu ve 15 günlük tedbir kararı çıkarttı.

Şahika Ercümen yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Çok ciddi hakaretler olduğu için böyle bir karar aldırdım. Benim kendisiyle ne iletişimim, ne irtibatım var” dedi. Derya Can Göçen ise, kararla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, “Üzerine yorum yapmak, arkadaşımı da rencide etmek istemiyorum. Ancak keşke rekorumla haber olsaydım” dedi. 

Sualtı kavga

Derya Can Göçen, Şahika Ercümen’in Salda’daki dalış rekorunu 3 metre ile geçti.

TASVİP ETMİYORUZ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iki şampiyonun yaşadığı süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan bu tür hukuki süreçlerle serbest dalış ve sualtı sporlarımıza gölge düşürülmesini kesinlikle tasvip etmiyoruz.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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