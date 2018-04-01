Stuttgart’ta Tarkan coşkusu
Megastar Tarkan, “fizy Tarkan Konserleri” turnesinin ikinci konserini Stuttgart’ta gerçekleştirdi. Megastar, sekiz konserlik maratonun ikinci gecesinde de temposu yüksek ve coşkulu bir konsere imza attı.
Tüm biletleri tükenen konserde Tarkan’ı izlemek için binlerce seveni Hanns-Martin-Schleyer-Halle’ye akın etti. Tarkan, konser serisi kapsamında Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da da sevenleriyle buluşacak.
7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümündeki şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen efsane şarkılarını da seslendiren Megastar’a salonu dolduran binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti.
Megastar, “Yolla” şarkısı ile sahneye çıktığı konserde, son albümü “10”da yer alan “Beni Çok Sev”, “Çay Simit”, “Hodri Meydan” gibi şarkılarının yanı sıra “Sevdanın Son Vuruşu”, “Kuzu Kuzu”, “Ölürüm Sana” ve “Şımarık” gibi çok sevilen şarkılarını da seslendirdi.
Tarkan Almanya ve Hollanda’da gerçekleşecek konser serisi kapsamında önümüzdeki günlerde Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da da sevenleriyle hasret giderecek.
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