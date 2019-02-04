Stüdyoya girdiler
SERENA Sarıkaya başrolünü üstlendiği “Alice” müzikali için stüdyoya girdi.
7 Şubat’ta prömiyeri yapılacak müzikal için Nil Karaibrahimgil, “Duy Beni” ve “Kuzey Yıldızı” adlı iki şarkı hazırladı. Sarıkaya önceki gün şarkıları seslendirmek için stüdyoda Nil Karaibrahimgil’le bir araya geldi.
Ünlü oyuncu, “Nil’e, Alice’in ve benim ruhumu bu kadar şeffaf görebildiği ve aktarabildiği için sonsuz teşekkür ederim. Bu iki harika şarkı benim ve hepimiz için çok özel olacak” dedi.
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