Stockholm galası
Kadir İnanır’ın 7 yıl aradan sonra oynadığı “Kapı” filminin Avrupa galası Stockholm’de yapıldı.
Başrolünü Kadir İnanır ve Vahide Perçin’in paylaştığı, Güneydoğulu bir Süryani ailenin dramını anlatan filmin galası büyük ilgi gördü. 190’ıncı filmini çeviren İnanır, film gösteriminden önce yaptığı konuşmada, “Fırsat buldukça tarihe tanıklık eden, insanların çektikleri acıları, hasretleri, özlemlerini anlatan hikâyeler geldikçe film yapmaya devam edeceğim” dedi. Filmin gerçek acıları aktardığını söyleyen İnanır, “Sizin birikiminiz, geçmişiniz, üstün bir emekle perdeye aktarıldı. Ticari bir yanı asla yok ama evrensel sinema değerlerini içeren müthiş bir film izleyeceksiniz” ifadelerini kullandı.
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