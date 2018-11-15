Starlarla aynı jüride
TUBA Ünsal, Katar’da düzenlenecek Ajyal Film Festivali’nde jüri üyeliği yapacak.
Doha Film Enstitüsü tarafından bu yıl 28 Kasım-3 Aralık’ta düzenlenecek uluslararası jüri üyeleri açıklandı.
“Harry Potter” filminin yıldızlarından İngiliz oyuncu Tom Felton ve “Lost” dizisiyle adını dünyaya duyuran Evangeline Lilly gibi ünlü isimlerin yer aldığı jüri listesine Türkiye’den Tuba Ünsal girdi. Ünsal, uluslararası jüride bulunduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.
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